Entre la libertad y la democracia

Entiendo que querrán quemarme en leña verde los ortodoxos de la polaca. Me dirán que tanto se quebraron el seso los teóricos del pensamiento para que este escribano venga con sus Australadas, a darle en la suya a las ideas. Me hablarán de los clásicos helénicos, de los ilustradores, de sociología y politología, de Aristóteles, Hobbes y Marx (Karl, no Groucho). Y todo para indicarme que la primera palabra del título no es mutuamente excluyente de la segunda. Que se suponen una causa de la otra y viceversa. Eso parecía, al menos en el papel, hasta que la mano del hombre se entromete y todo se viene abajo.

Y no digo que de poco o nada sirva el ejercicio del devenir de las ideas, de hecho, es algo tan exquisito que nada más por cultura general se debería incluir alguna asignatura de teoría política en todas las carreras, al menos las de orden social. Por eso y por joder a los políticos, desnudando sus ya de por sí obscenas miserias con el brillo de quienes, a diferencia de ellos, hicieron uso del intelecto y aportaron algo a la humanidad. Quizá un poco de historia política le venga bien a la raza, para que mire de otra manera la realidad, aunque el riesgo es andar por el mundo como fósil universitario en viaje permanente y hacerla de tos a la menor provocación.

Con esta lógica a cuestas miro desde la complicidad el proceso hacia la independencia de Cataluña, pero también desde la desconfianza, sabiendo la forma en la que se las suelen gastar los políticos cuando azuzan a la gente para fines nada comunes. Porque nadie me va a convencer de lo contrario, algo no huele bien en la intentona del separatismo español del fin de semana pasado. Al parecer a nadie le conviene en realidad la independencia, para ser más precisos, se pierde más de lo que se gana. Incluso desde la óptica de los entusiastas de la secesión. Sin embargo, no deja de ser curioso que un tema de alcances continentales haga ruido al otro lado del charco.

Por obvias razones, el tema alcanza a la España más profunda, pero también a la impoluta Unión Europea y, de paso, a todos los implicados en la lengua, costumbres, filias y fobias ibéricas y catalanas, que, al parecer, acaban no siendo lo mismo. Al menos no cuando se busca imponer una nacionalidad a punta de macanas. Evidentemente hay un trasfondo histórico y un legítimo deseo de no pertenecer. Con todo lo que hay detrás y pasando de cursilerías y patrioterismo, ¿no sería mejor pensar que a fuerza no entran ni los ideales? ¿Se puede seguir perteneciendo incluso en contra de la voluntad? Sólo pregunto.

