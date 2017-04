Duarte por Arjona

"Para los peces de acuario, el intercambio de agua es Dios".

Mario Quintana

No cabe duda, la vida regala oportunidades únicas, ya es cosa de cada quién saberlas aprovechar, o dejar que se pierdan en el olvido. Con la captura de Javier Duarte, el villano favorito de la perrada, se ha abierto la posibilidad de obtener una suerte de justicia poética. Nunca como ahora estamos en condiciones de vengarnos de esa mala broma del destino llamada Arjona. Y con un cambalache de esos que hacen época nos podemos poner a mano con la propia vida. Que nos manden a Javier y les aventamos a Ricardo.

Sé que el trueque no es del todo justo. Por mucho que el pez obeso haya hecho canallada y media dejando a los jarochos con una mano adelante y otra atrás, jamás se comparará con las décadas de historias ramplonas, de versos sin esfuerzo y de tonadas infumables que el gigante guatemalteco ha prodigado a la gran familia mexicana. Eso, como las cosas que no puede comprar Mastercard, no tiene precio. Ni madre alguna que lo debiera permitir.

Nada más por la enorme cantidad de canciones de tres pesos que le ha dejado caer al pueblo de México, el que sabe más de verbo que de sustantivo se lo ha ganado. Aunque es cierto que por la carrera tan prolífica del "filósofo", su entrega debería equivaler a 10 o 12 Javidús (lo que implicaría rentar un 747 para asegurar el buen destino de tremenda carga). Pero, así como están las cosas, creo que más merecemos, pero con eso nos podemos conformar.

En especial por dos razones, la primera, no vaya a ser que al gobierno federal se le haga bolas el engrudo y con la burocracia mexicana que suele arrancar en cuarta, el efecto electoral Javidú pierda sentido. Y la segunda, para no darle oportunidad a los resentidos sociales de siempre de que sigan haciendo memes a costillas de López Dóriga, por decir uno dos tres por Duarte que está en Canadá. O peor aún, vayan a sospechar que Javidú era un holograma y ahora me quieran poner al "Teacher" a cazar ex gobers codiciosos, cual si se tratara de Pókemones.

Me parece injusto, pero qué se le va a hacer. Librarnos de tremenda lacra para acoger a un sujeto de poca monta que goza de sus quince minutos de infamia, si se calcula la implicación del botín electorero que representa. Injusto, pero a pedir de boca para la cena de negros que se avecina. Y por la cual, con las elecciones mexiquense a tiro de piedra, los partidos de oposición ya salivan.