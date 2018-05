TOLERANCIA CERO

Me llamarán irracional, cerrado y hasta insensible. Pero en tiempos en los que el horno no está para bollos, ni duda cabe que las medidas negociadoras, los intentos sensibilizadores y las artimañas pacificadoras sirven para dos cosas. Para nada y nada. Dado que al Bronco Rodríguez le parece sensacional la medida de cortar brazos a los mañosos que roban y a Andréj Manué fabulosa la idea de la amnistía, poco se puede hacer para que la ley se cumpla. Esto sin que, por un lado, se pisoteen los derechos humanos (sobre todo en un país como éste donde el que la hace no suele pagarla) y que, por el otro, se acabe dando la idea de que no importa lo que se haga, mientras no haya ley que se aplique, todo vale... bolillo.

Nunca he sido un fan del estado totalitario, pero creo firmemente en el recurso de la ley para asegurar la convivencia entre la población. Y dado que el comportamiento de la gente no se basa en lo que resulta mejor para la mayoría, sino en lo que beneficia a unos pocos, pienso que nunca como ahora hace falta la aplicación de las normas a rajatabla. En especial cuando son los menos quienes encuentran justicia y los infractores saben que no habrán de acabar palmando. El tema comienza desde las cosas más elementales, como la cultura vial, el respeto al libre tránsito, pero también al derecho de los demás a no ser molestados.

Basta una vuelta por las calles de cualquier ciudad para comprobar el poco interés que se tiene por pensar en el otro. Los bienes mostrencos pueblan las áreas de estacionamiento y hay de aquel civil que pretenda quitarlos. Ya no se diga la "polecía", que brilla por su ausencia y que ni en sueños se atrevería a ensuciarse las manos acarreando las porquerías que se usan para apartar lugares. Bajo la premisa de que se trata de cajones de estacionamiento reservados, cada quien marca su territorio sin pensar en nada más.

Lo mismo ocurre con los autos parados en doble y hasta triple fila. Autobuses detenidos subiendo pasaje que ni está ni sube. Ruleteros que cuando llevan prisa por llegar rápido a ningún lado hacen de la calle una pista de carreras. Y cuando van comiendo tubérculo poblano, quien ose ir detrás debe comprender, aguantarse o de plano joderse. Y linduras por el estilo a las cuales, desde ya, debería aplicarse la tolerancia cero, lo que cambiaría el tenor de las cosas, si no por la comprensión del problema, sí por el miedo a la sanción. Pero ello implicaría reformar la praxis de la ley y la bonita costumbre de pasársela por el arco del triunfo. ¿Y qué tal si nos acostumbramos a vivir así? ¿Dónde quedaría el México por el que tanto hemos fregado?

