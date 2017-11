Dicen los conocedores del tema que el apego a los dispositivos electrónicos le está dando en la suya a la capacidad de escribir sobre papel. Y que la inmediatez de las comunicaciones ha venido a arrasar con la narrativa de la interacción. El ejercicio de la brevedad en pantalla táctil, por encima de la riqueza del lenguaje. Todo en medio de una insufrible limitación para darnos a entender a manos de los emojis. Cada vez más frecuentemente asistimos al lugar común por el cual una imagen dice las mil palabras que nos negamos a escribir. Y esto redunda, insisten los sabihondos, en la fragilidad del pensamiento que no trabaja en esa lógica que plasma en palabras las ideas.

Llevo años pretendiendo mejorar la caligrafía, a veces con ejercicios en libreta de cuadro chico y grande. A veces pensando el sentido de los trazos las contadas veces que tengo la insufrible necesidad de escribir de puño y letra. Y las entradas y salidas de los lugares de trabajo mediante el dichoso lector biométrico no ayudan demasiado. Hoy por hoy escribo (escribimos, dijo el otro) poco y mal. Con el paso de los años he perfeccionado el argumento de la mala letra a costa de una fractura del cuarto y quinto metacarpiano. La lesión del boxeador, dijo el médico que me atendió hace diez años luego de que una cabeza se atravesó en el camino de mi puño al vuelo.

Desde entonces, escribir con mayúsculas se ha vuelto el mejor remedio para disfrazar una terrible caligrafía. Hasta que el valor llegó de la mano de una suerte de meditación gráfica. No quiero decir que sea la cura para los males de mi diestra (y también de la siniestra), pero algo habrá de ocurrir gracias a los mandalas. Esa argucia de los mercantilistas que han encontrado en el dibujo de exóticas formas orientales y el color un bálsamo para los espíritus con déficit de atención y con necesidad de ansiolíticos. Con un puñado (de hecho, dos puñados) de plumones de colores y un libraco con trazos hipnóticos, me he armado para domar los demonios interiores, mientras trabajo la mano, el estilo y la grafía.

Ignoro si funcionará el asunto y si mi letra adquirirá proporciones arquitectónicas, o de plano arqueológicas, por aquello de los jeroglíficos. Pero por lo menos la emoción parvularia de pintar y ese nervio de perder el miedo al silencio y a la calma, se han hecho presentes. Algo es algo. Favor de avisar al mundo que se privará por largo rato de un neuras: Ommmm (con plumoncitos).