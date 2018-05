La autora de mis días suele decir:

"Eso que no puedes ver, en tu casa lo has de tener".

La seño Lichita se refiere a las linduras nada presentables que alguien acarrea (usualmente sus querubines) y que, en una suerte de broma del destino, le tuvieron que tocar a ella.

Este dicharacho me ha venido a cuento los últimos días, percibiendo en mi propio hogar las cosas que más ajenas me resultan. Aludiendo a la locuaz Pita Amor, yo soy mi casa y en ella vivo la frase de mi madre.

Me explico.

Llevo años y felices días al margen de cualquier zarandaja relacionada con las redes sociales.

Sistemáticamente he rechazado cualquier petición de poblar Tuiter, Feisbuc, Linkedin, Instagram y así. Lo del Guatsap es un asunto que me revienta las gónadas y sobremuero a sus chats a fuerza de estoicismo (y de mantenerlos silenciados).

Pero hay un dios, el dios de la virtualidad, que llegó para jugar con mi renuencia a enredarme.

Mis chavales universitarios me habían advertido de la necesidad de estar localizable y tener mi trabajo presumible. Un experto en redes que entrevisté hace poco me hizo ver el dinero que uno deja de ganar al no tener vías de contacto disponibles.

Un amigo y su "shikita" abrieron contra mi voluntad un perfil en Feis a mi nombre. Y en los medios donde colaboro me piden encarecidamente que me apersone a punta de tuitazos.

Sumo y sigo. Por necesidad profesional, hubo que crearse un perfil en aquella red de relaciones públicas con perfil laboral. Pero el colmo de males vino cuando pasaron dos cosas, se me pidió dar un curso sobre comunicación y redes.

Y me nombraron profe en materia de contenidos radiales y periodísticos en línea.

¡Hazme el favrón...!

Dicen que cuando no te toca, aunque te pongas y cuando te toca, aunque te quites.

Llevo años haciéndole al tío Lolo y ahora la vida matraca me pasa factura. Por eso decidí tomar las riendas de la soledad en línea y decirle al mundo que esta boca es mía.

O por lo menos comenzar por abrir lo necesario, tomar Palitos con redes I y II, y recetarme "El gran libro del community manager", de Manuel Moreno, y "La guía del community manager", de Juan Carlos Mejía Llano, que son algo así como redes sociales para dummies.

Siempre he sostenido que suficientes obsesiones tiene uno como para agregar más, pero no hacen caso.

El que avisa no es traidor.





