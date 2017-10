Cintas de tiempos perdidos

En ocasiones me he preguntado dónde van a para las cosas perdidas. Más por un asunto metafísico que tangible, y también por intensito, me domina la curiosidad de saber qué fue de chunches que han pasado por estas manos. El viejo changuito de peluche relleno de semillas de trigo, llamado "Monene", que trasnochó mi infancia. Aquel carro de pedales, "la carcacha", que se fue degradando a fuerza de sol, lluvia y olvido. Una lonchera de jardín de niños con dibujo de honguito, que en su interior guardaba el aroma a un tiempo que por pasado pensaba que era mejor.

Sabrá Dios dónde han quedado, incluso dentro de la memoria, aquellas cosas de las que ignoramos que ignoramos su paradero, hasta que, como suele ocurrir, se nos aparecen con alevosía y sin avisar. A lo largo de los años uno de esos objetos perdidos me fue reclamado por la cabeza. En realidad, se trataba de un envoltorio que en tres partes el destino había dejado en la paquetería del ayer. Sucede que a finales de los 80 acabó en mi poder un caset que algún pasajero de la adolescencia me había grabado. Se trataba de la época del rock en tu idioma y fue entonces que descubrí Danza rota, de Soda Stereo, y la canción que definiría aquellos días, Vístete, con Nacha Pop.

Los años pasaron y en compañía de una de esas musas que tatúan con henna el corazón, otra cinta apareció, autoría de un ex novio (de ella, por supuesto), que igual que llegó se fue (la cinta y también el ex novio), no sin antes dejar alimento para la melancolía. Desde entonces, cada que escucho Jealousy, con Pet Shop Boys; Eyes wide open, de Billy Idol, o a Jon Secada, con Do you believe in us (todos tenemos un lado b en el pasado), vuelvo a esos días previos al comienzo de la universidad, previos también a la tempestad de las emociones y a un tiempo que cuando uno cree que se ha ido regresa, cada que alguien en la radio programa la música que contenía ese caset.

Para cuando reparé que la musicopatía se había adueñado de mi persona, la tercera cinta grabada estaba en el cuarto de los extravíos. Era de mi hermano, El Kiko, y tenía sonidos de unos avanzados años noventa. Para ese momento, en ella brillaban por su ausencia los Counting Corws y su célebre Round here; otros pajarracos negruzcos, los Black Crowes, con algo parecido a Hard to handle, y The spider and the fly, de los Rolling Stones. Uno ignora lo que queda en los resquicios de la memoria hasta que el ayer se aparece en forma de canción. A veces le decimos deja vú, como si no supiéramos que es una de esas tretas de la vida que nos esconde cosas arrancadas de las manos y que cualquier día regresan sin avisar. m