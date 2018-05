Voto razonado

En el actual proceso electoral millones de mexicanos tienen dudas por quién votar, muchos más se encuentran angustiados ante la posibilidad de que gane quién ahora encabeza las preferencias, y otros tantos sienten rechazo de votar por el partido que postuló al candidato más apto, preparado y honesto.

Para quienes tienen dudas o sienten repulsión por votar por el partido que postula al mejor candidato les sería útil conocer lo que publicaron José Vasconcelos y Daniel Cosío Villegas en junio y julio de 1952 en el periódico **El Universal, ambos preclaros intelectuales y acérrimos críticos del PRI. El extracto se tomó del libro de Sergio Aguayo **La transición en México una historia documental 1910-2010 (FCE).

Vasconcelos argumentaba: “en repetidas ocasiones hemos manifestado que en la política práctica no pesan tanto los programas ni los partidos, sino que se impone el valor del candidato como persona. Puesto en esta ocasión, no existe la menor duda acerca de la elección que ha de ejecutar la mayoría. Votará por Ruiz Cortines. Primero, porque sus antecedentes son de hombre limpio que después de 30 o 40 años de andar entre “ocasiones” que a tantos han enriquecido, sigue siendo un hombre sin fortuna personal; no ha querido llegar a la categoría de millonario. Ruiz Cortines ha sido gobernador y ministro por largos años, sin que se le conozcan fincas ni contratos de millones, ni ventajas desleales sobre el resto de sus compatriotas”.

Agrega, “la candidatura contraria a la suya, que se presenta como la más poderosa porque ha tenido más dinero a su disposición, es la del general Henríquez. Basta con decir que esa candidatura representa una amenaza de retroceso a épocas de arbitrariedad y de falta de garantías que tantas veces hemos padecido. No puede encarnar el general Henríquez ni siquiera una auténtica oposición o una rectificación o mejoramiento de programas, porque desde hace 3 o 4 administraciones disfruta de la mejor posición que han ofrecido estos gobiernos de la Revolución, que es la posición de contratista, en ella se acumulan millones sin responsabilidad”.

Del candidato del PAN dice: “Hay un candidato respetable (don Efraín González Luna), desgraciadamente resulta demasiado respetable. Durante años ha tenido el tino de ganarse amigos en el Gobierno que censuraba. Su magnífico despacho profesional depende de amistades tan generosas que le han tolerado actuar dentro de un partido que predica la disidencia, pero se conforma con ganar, cada seis años, unos cuantos diputados… No se puede ser a un tiempo amigo de los gobernadores, amigo de la banca y del arzobispado, y empuñar la bandera de los oprimidos, de los que reclaman contra el abuso de los que mandan. Por lo menos, mi escasa ciencia no alcanza a comprender posición tan sabia”.

Al referirse a la candidatura de Lombardo Toledano señala: “Según me parece no ha despertado eco importante en la opinión. El pueblo se acostumbró a verlo como aliado, portavoz e instrumento de todos los gobiernos recientes, y quizás no entiende el pueblo, como entiendo yo, que se pase de pronto al otro lado sin motivo conocido importante”.

Cosío Villegas expresaba su “apesarada convicción de que México pasa por honda crisis: moral, política, intelectual”, creía que esa crisis le tocaría resolverla al presidente que se eligiera en julio (1952), “sortearla significa que la regeneración del gobierno partirá de los hombres de la Revolución; no sortearla, que partirá de una revolución contra la Revolución Mexicana. Y casi sobra decir que, en principio, nadie puede ni debe querer la revolución ya que cuesta mucha anarquía, mucha riqueza, mucho tiempo, muchas vidas”.

Añade: “Entonces, no da lo mismo que sea presidente fulano o mengano, sino aquel, precisamente aquel, que disponga de los mejores recursos para evitar la caída. Adolfo Ruiz Cortines es, sin duda, quien los posee… ¿Podrá, querrá y sabrá Ruiz Cortines movilizar bien y con un sentido colectivo, los recursos con que contaría? Lo ignoro, pero todos tenemos la esperanza – ¡la última! - y un fervientísimo deseo de que así ocurra”.

Después de 66 años y once presidentes esas crisis siguen presentes, la esperanza por la regeneración de México está viva, la visión de que la renovación del gobierno debía partir del partido en el gobierno es válida, algunas circunstancias políticas (repudio a la corrupción y al derroche en el gasto público) y ciertas semejanzas entre algunos candidatos de entonces y ahora son meras coincidencias.

Al igual que esos próceres, notoriamente anti priistas, todos los mexicanos deberían razonar su voto, y más allá de fobias partidistas, decidir por la persona que cuenta con mejor preparación, capacidad y experiencia.

¡Resulta que la señora que dividió y puso de rodillas al PAN es una mujer honesta, valiente e inteligente! Seguramente que AMLO también la admira.

