Fiscal anticorrupción

Ningún funcionario tiene más merecimientos para recibir ese título que Rodrigo Janot Monteiro de Barros, abogado que concluye su mandato como Procurador General de la República de Brasil, cargo para el que fue designado en el 2013 por la presidenta Rousseff. En esos cuatro años Janot logró encarcelar a decenas de políticos y dirigentes partidistas, a los poderosos líderes del Senado y de los Diputados, al ex presidente José Sarney, el ex presidente Inacio Lula da Silva recibió una primera condena de nueve años y medio de prisión por blanqueo de dinero y corrupción y tiene iniciadas varios procesos, también solicitó en dos ocasiones la destitución del presidente Michel Temer a quien acusa de corrupción.

Fue Janot quien dirigió la operación Lava Jato (lavacoches) que destapó una amplísima red de corrupción dentro de Petrobras en la que participaban los más altos cargos de la presidencia, secretarios, legisladores, líderes políticos, y desde luego, los propietarios de Odebrecht, la hoy celebérrima empresa que de manera tan extensa y sistemática sobornaba dirigentes en varios países.

Fernando Henrique Cardoso, reconocido sociólogo y politólogo de 86 años de edad, secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda, presidente de Brasil entre 1995 y 2002 (en las dos elecciones derrotó a Lula) en una entrevista al periódico El País (11 de septiembre) afirma que el gran problema de esta crisis es “que no sabemos a dónde vamos”. Achaca en parte la crisis que se vive en Brasil a la fragmentación de los casi 30 partidos políticos que existen, señala que los políticos no le dan mucha importancia, y afirma, “no se trata sólo de cambiar las instituciones ni la economía sino la cultura, nuestra cultura no igualitaria, no democrática, de privilegios, y eso cuesta mucho”. Agrega, “los partidos han caído en el miedo porque una buena parte de sus miembros estaban metidos en ese sistema de corrupción”.

En esa entrevista le formularon una pregunta que eventualmente puede llegar a tener algún paralelismo entre nosotros, ¿el mayor peligro (en Brasil) es que se abra paso a un aventurero?, la respuesta de Cardoso fue: “yo no creo que vaya a suceder, pero es posible. Fíjese en todo el mundo, no sólo aquí, ha habido una cierta desconexión entre las instituciones, los partidos especialmente, y la sociedad. En esta nueva sociedad tan fragmentada tenemos a Trump, el Brexit… Si llega un free rider con un mensaje que cale entre la población puede ganar”.

Al preguntarle, ¿por qué una parte de la sociedad brasileña destila tanto odio contra Lula?, responde: “Fue Lula quien lo provocó; creó la división entre ricos y pobres, entre buenos y malos. Su táctica política siempre ha sido esa. Pero él no es así en la práctica. Como líder sindical, siempre negociaba y personalmente nunca es agresivo, pero se expresa como si fuese un radical, aunque después hace el camino inverso”.

Respecto a si la corrupción en Brasil es endémica o si fue el Partido del Trabajo quien institucionalizó esas prácticas, el ex presidente Cardoso respondió: “Las dos cosas. La corrupción tradicional es más personal, lo que ha pasado es que poco a poco se ha ido organizando un sistema de mantenimiento del poder que ha involucrado a partidos y empresas. Los fondos finales iban de las empresas públicas a los contratos con las empresas privadas, quienes las transferían a los partidos y a las personas de los partidos. Y se creó un sistema con mucha permisividad por parte de la sociedad, que tiene que ver con ese capitalismo de lazos, de amistades, con el clientelismo, con una cierta suposición de que es normal. Todo eso se organizó a partir del gobierno de Lula… La existencia de mecanismos rutinarios para financiar la vida política –y eventualmente, personal- con fondos públicos llegó durante los años de Lula, y esa es la responsabilidad de Lula en ese asunto, no sé si personal, pero sí política”.

El éxito que tuvo el trabajo realizado por el Fiscal Janot no hubiera sido posible sin la participación y el compromiso de algunos jueces, entre ellos Sergio Moro, quienes han demostrado un elevado afán de justicia y han actuado sin temor al poder económico, a la fuerza política y a la trayectoria de los acusados.

La labor de Rodrigo Janot será referente histórico en la investigación, denuncia y castigo de actos de corrupción, su legado es similar al que tuvo la operación “manos limpias” en Italia, y el método de trabajo de este auténtico fiscal anticorrupción debería ser tomado como un modelo a seguir por quienes tienen la obligación de perseguir a los corruptos.

csepulveda108@gmail.com