El Vaticano acaba de dar a conocer el Anuario Pontificio 2017 y el Anuario Estadístico de la Iglesia en el 2015, documentos que contienen información sobre la presencia de la Iglesia Católica en el mundo, el dato relevante es el incremento del número de católicos y el leve descenso del número de sacerdotes.

En diciembre del 2015 el 17. 7 por ciento de la población mundial es católica, ya somos 1,285 millones de católicos, un 7.4% más que en el 2010, el aumento más significativo se dio en África, continente en el que durante el último lustro el número de católicos pasó de 186 a 222 millones.

De igual manera se da a conocer que en América el 63.7 por ciento de la población es católica, lo que representa casi el 49 por ciento de los católicos bautizados; en Europa el 39.9 por ciento de la población está bautizada y representa el 22 por ciento del total; en África son el 19.4 que significa el 17.3 por ciento del total mundial, en tanto que en Asia apenas 3.2 de cada cien habitantes son católicos.

Los países con mayor población católica son Brasil con 172.2 millones, México con 110.9 millones, Filipinas, 83.6 millones, Estados Unidos 72.3 millones, Italia, 58 millones, Francia, 48.3 millones y la República Democrática del Congo con 43.2 es el país africano con mayor número de católicos.

Las estadísticas del 2015 indican que el número de clérigos asciende a 466,215, de los cuales 5,304 son obispos, 415,656 sacerdotes y 45,255 diáconos permanentes. De los obispos, el 37 por ciento se encuentra en América, en Europa el 31 por ciento, en Asia el 15 por ciento y en África el 13 por ciento.

El 2015 marcó un leve descenso en el número de sacerdotes respecto del año anterior, y si se toma en cuenta la relación entre el número de católicos y el de los sacerdotes se observa que mientras que en el 2010 se atribuía a cada sacerdote un promedio de 2,900 católicos, en el 2015 ese cociente creció a 3,091, sin embargo, en el continente americano existe un sacerdote por cada 5,000 católicos mientras que en Europa es de 1,595 por cada sacerdote.

Por las razones que sea la labor de los religiosos, sobre todo la de las religiosas, no se reconoce plenamente, para entender la gran misión que realizan a favor de la humanidad baste señalar que a nivel planetario las religiosas profesas superan en un 61 por ciento al número total de sacerdotes, en el 2010 eran 721,935 y en el 2015 son 670,320, cifra que refleja la importancia de su presencia en la Iglesia; por su parte los religiosos profesos no sacerdotes son 54,229.

Las vocaciones sacerdotales también descienden, en el 2015 los seminaristas mayores son 116,843, en el 2010 había 99.5 seminaristas por cada millón de católicos, mientras que en el 2015 son 90.9 seminaristas por cada millón de fieles. Es significativo que en Asia, el continente con menor porcentaje de católicos, sea en donde exista el mayor número, 245.7 seminaristas por un millón de católicos, mientras que en Europa y América son 65 y 53.6 seminaristas por cada millón.

En México, según información de la Conferencia del Episcopado Mexicano, existen seis cardenales (dos de ellos eméritos), 18 arzobispos (entre ellos cuatro cardenales), 72 obispos titulares, 25 obispos auxiliares y unos 50 obispos eméritos o en retiro por haber rebasado los 75 años de edad, con excepción de éstos, ese centenar de obispos y arzobispos dirigen las 66 diócesis y 18 arquidiócesis en que se divide el país, bajo su autoridad se encuentran los miles de sacerdotes, religiosos y religiosas que sirven en las centenares de parroquias, templos, seminarios e instituciones de carácter religioso, asistencial y educativo que son parte de la estructura de la Iglesia Católica y que realizan grandes obras para la salud del alma de los mexicanos, y en mucho casos para su supervivencia material.

Es evidente que la función de los sacerdotes no se puede sustituir, pero el trabajo que realizan las religiosas en todo el mundo tiene enorme importancia, y aun cuando seguramente están bien valoradas socialmente me parece que están muy poco reconocidas ya que su amor por Cristo se demuestra con su entrega y abnegación sin límites, las religiosas siempre realizan sus actividades con alegría, eficacia y gran disposición, y su contribución, sobre todo en las áreas de la salud y en la educación, es muy significativa en términos económicos no solo con la caridad con la que sirven a su prójimos.

Todos, aún los no católicos, tenemos una enorme deuda de gratitud con las religiosas católicas.

csepulveda108@gmail.com