El sismo interior

—Si no te cambia internamente el sismo, no queda nada por hacer… sigue tu destino.

Se lo dijiste el 19 de septiembre en Chimalpopoca y Bolívar, ante los escombros del edificio que se derrumbó y al que intentaste ayudar en lo que podías. No dabas crédito del temblor y la actitud de quien apenas un día antes —después de tres meses de internamiento— salía de un centro de recuperación de drogas. La naturaleza y tu vida personal en un solo universo.

—Sigue tu camino. Ya nada puedo hacer. Es ahora, o no sé cuándo puedas despertar de tu infierno. Mira —señalaste las ruinas frente a ti—: hay mucho por hacer hacia los demás. Tu drama es nada frente a los sucesos…

No sabías si te escuchaba en medio de la ola colectiva de jóvenes que movían un auto que estorbaba para levantar una mole de concreto. Veíamos el empuje de los muchachos y —cuando lo lograron—, el aplauso de cientos de personas dispuestas a salvar vidas y el clamoroso “¡sí se puede, sí se puede!”

En realidad no era el ruido de las palas ni el murmullo de las voces las que impedían que él te escuchara. En realidad era su sismo interior lo que le impedía contacto con el mundo exterior y su conexión con las pequeñas cosas que hace el hombre para impedir que la naturaleza avasalle. “Es un sordo social” —pensaste—. Y fue en ese instante que decidiste acabar para siempre con esa relación que difícilmente puede llamarse historia de amor.

—Vete —le dijiste quedo, casi imperceptible, como si no quisieras decirlo—. No puedo hacer ya nada por ti. Eres el arquitecto de tu propio destino. Si no sacas la casta ahora, ¿cuándo?

Y te diste la vuelta en medio de la nube de polvo —ese espectro fantasmal que los capitalinos jamás podrán olvidar, por décadas, igual que 1985—, el anuncio del desastre de los meses que siguen. La urgencia de salvar vidas en menos de una semana, o la muerte. Te sentiste viejo por primera vez en tu vida. Inútil ante esos puños vitales, capaces de organizar el drama que deja un sismo.

Te negaste a verlo la semana siguiente después del 19 de septiembre. La recuperación contra las drogas no le sirvió de nada. Estaba de pie: en la misma vida donde la cocaína en forma de piedra son su existencia. Tú no lo querías creer pero te informaste:

—No viene a sesiones. Le perdimos la pista. No asumió lo que escribió en su “proyecto de vida”. Lo sentimos.

El temblor cambió la ruta de sus destinos.

