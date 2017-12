Periodistas de otro modo se esmeraron en abrir el tema homosexual sobre el surgimiento del VIH, que detona la enfermedad del sida. Casi todos sabemos lo que pasó en los 80, cuando surge en Nueva York la noticia de enfermos con el sarcoma de Kaposi. Puro prejuicio sobre un fenómeno que, decían, era exclusivo de gays.

Carlos Monsiváis fue de los primeros en acaudillar el tema en los medios de comunicación, seguido de Francisco Galván Díaz, que en menos de un año levantó un suplemento sobre VIH, Sociedad y Sida, que publicaba el extinto diario El Nacional, en 1992. (Antes, en 1988 publicó un libro antológico, El sida en México, los efectos sociales, con textos de Carlos Monsiváis, Rosamaría Roffiel, Roberto González Villarreal, Max Mejía y el propio Galván. Un libro de amplia información al debate, el análisis y los cambios del comportamiento necesarios para atacar el VIH).

Sin el sida no podría entenderse la apertura en los medios para ocuparse del tema LGBTTTI. La tragedia abrió comprensión de la propia tragedia. Amigos, hermanos, sobrinos, padres… vivían inclemencias del sida y muchos supieron de casos cercanos. Después de la muerte de Francisco Galván, Alejandro Brito transformó Sociedad y Sida en Letra S, de la mano de Carlos Monsiváis, mismo que se sigue publicando en La Jornada. Textos de Joaquín Hurtado, Manolo Arellano, Marco Antonio Palet, Antonio Medina, Antonio Contreras…

Al terminar los 80 la sensibilidad de la gente abre el comportamiento sobre la diversidad sexual. Digo la gente, no los políticos. Digo la sociedad, no los que dicen representarnos. Diputados, senadores, presidentes… no supieron leer la importancia política del tema, salvo los más avezados —sin duda alguna Marcelo Ebrard, que asumió las sociedades de convivencia, que abrieron las puertas a un México incluyente de toda la diversidad sexual.

No existía en los medios de diarios y revistas de gran circulación una política a la diversidad sexual, hasta ahora. Fueron periodistas de otro modo los que abrieron esos espacios con el paso de los años, producto sin duda del antecedente de revistas dentro del movimiento gay (Política Sexual, Macho Tips, Nuestro Cuerpo…).

La generosidad de la tragedia, con el sida, cambió la forma de ver de la sociedad civil sobre el universo LGBTTTI.

TRASPIÉ: Desde aquellos años AMLO como político tendría que estar informado de los acontecimientos. Le pasó de noche. Lo negó. Como jamás aceptó las sociedades de convivencia. Aun así lo voté dos veces para la Presidencia. Hoy hay que exigirle congruencia con los derechos humanos o nada con él.