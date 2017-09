Desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Miguel Ángel Mancera he votado por la izquierda en Ciudad de México. Desde que nació, la división de la izquierda ha sido un dolor de cabeza para sus votantes. Hoy más que nunca por el encono entre PRD y Morena. Encono que se refleja en las duras críticas desde la izquierda de AMLO y sus seguidores al actual gobierno de CdMx. Crítica a todas luces desproporcionada.

Miguel Ángel Mancera continúa la línea trazada por la izquierda: una ciudad democrática, incluyente, de respeto a los derechos humanos, con su diversidad sexual, civilizatoria. Abrir espacios públicos con sus parques, museos, escuelas, centros de convivencia en la búsqueda de armonía. Sí, ya sé que no se ha logrado del todo. Sí, es claro el incremento de la violencia en CdMx. Pero eso es México, apenas un proceso democrático. Lo que no niega lo que se ve…

Cada gobernante aportó su estilo personal. Cárdenas, su oficialismo institucional, pero lejos del PRI. Rosario Robles —interina—, el respeto a la libertad de las mujeres para abortar. Andrés Manuel López Obrador, apuntalar la grandeza del Centro Histórico. Alejandro Encinas —interino— prosiguió a las órdenes de AMLO, sin estilo personal. Marcelo Ebrard —el más brillante— imprimió modernidad a la ciudad a todos los niveles. Y Miguel Ángel Mancera, heredero de todo ese pasado, armonizó leyes constitucionales y derechos cívicos. Sí, sé que salvo Cárdenas hay cola que les pisen. Pero gobernar es una cosa y criticar muy otra.

Los ataques a la izquierda desde la izquierda parece tradición y confunden a la ciudadanía. Morena contra el PRD no necesita del PAN ni del PRI para perder cualquier cosa. No pasa en el PRI y no pasaba en el PAN, que hacen o hacían un puño a la hora de unir votos. Mejor dejar que la crítica la haga la oposición, no desde la izquierda. Qué necesidad.

Una cosa es cierta: la ciudad no es la misma desde 1997 a la fecha. Me paso por el arco del triunfo la división de la izquierda torcida y me congratulo del crecimiento de una capital diversa e incluyente. Me vale que me digan “mancerista”. No: mi voto a la izquierda desde entonces, sin divisionismo, es lo que la propia izquierda ha podido dar estos años de incertidumbre para alcanzar la Presidencia de México. Nadie ha podido solo. AMLO tampoco. Ojalá lo entiendan...





TRASPIÉ: Tembló en el sur, pero los capitalinos saben qué es un sismo. Ojalá el norte y el centro perciban la necesidad de donar más porque abajo le duele a México. Esos músicos y cantantes, pintores, ¡se necesita su solidaridad!