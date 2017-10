Por quién votar en 2018

Vaya caballada más flaca a pesar de tanto candidato presidencial para las elecciones de 2018. La división en México es tan grande, la desconfianza tan profunda, que ningún candidato tiene asegurada la silla aunque varios ya se ven sentados desde ahora, principalmente Andrés Manuel López Obrador.

Tus dudas por quién votar nunca habían sido tan titubeantes. ¿Qué izquierda, cuál derecha, qué centro? ¿Cuál partido si ahora están haciendo alianzas entre ellos —PRD y PAN— para pelearle al PRI el liderazgo y las mañas afiladas desde las elecciones en el Estado de México? ¿La izquierda de AMLO que primero se confiesa cristiano e invoca a Jesús antes que aceptar la diversidad sexual?

O Margarita Zavala. ¿Si Hillary Clinton no pudo en Estados Unidos, ella lo logrará en México? ¿Es realmente independiente de su esposo o están cavando el hoyo en el PAN como nunca en la historia de ese partido? Porque no la eligieron como candidata, hoy es una de las 74 aspirantes independientes. Hay algo incongruente en ella, que se dice panista de cepa hace 35 años.

Jamás has votado por el PRI ni el PAN. Siempre izquierda, desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta AMLO. Y siempre has perdido porque ninguno de ellos ha llegado a gobernar la nación, les hayan o no arrebatado votos, tema de enorme discusión, sin pruebas. Y eso que sabes bien que ellos son emanados del PRI, adheridos a lo que queda de la izquierda en la conciencia mundial. ¿Qué puedes hacer en 2018 si ya no queda nada decente en lo que crees de esa izquierda?

Nunca has estado del lado del voto útil, que resultó inútil cuando ganó Vicente Fox en 2000, porque decepcionó a todos los que hicieron esa publicidad —incluidos los intelectuales progresistas y liberales—. ¿Es ahora necesario votar todos por AMLO para sacar al PRI del juego perverso en un país al que le urge acabar con la corrupción? ¿No es AMLO uno de los principales beneficiarios de esos giros de cooptación de recursos financieros vía Morena para seguir viviendo del presupuesto electoral desde hace ya casi 20 años; eso no es corrupción?

¿Será el panista Ricardo Anaya el nuevo voto útil?

Difícil votación la de 2018. No ves a ningún candidato con perfil de estadista honrado y dispuesto a acabar con el México corrupto. Te atreves a pensar en público que otra vez el PRI tiene las mejores cartas para las elecciones que vienen. Y a ganar como siempre lo han hecho: con trampas legales, forzadas, hasta donde les permiten las reglas electorales.

¿Qué vas a hacer?

TRASPIÉ: Mancera, atrapado en los escombros de CdMx. Habrá que esperar...