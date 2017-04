Una cejita para Trump y Perelló

Así te recuerdo:

No es que hayas existido en el cine con 47 películas: es que persistes fuera de la pantalla, aun hoy que ya no respiras. Tu rostro quedó petrificado en fotos y pinturas de Figueroa, Fini, Rulfo, Carrington, Rivera, Newton. El papel que no podías interpretar era el de fea. Fuiste una reina sin Hollywood, lo que no es cualquier cosa. Ni digo tu nombre porque lo pronunciamos siempre que hablamos de estrellas fílmicas. Vives. ¿Qué más?

Sí, que te escribieron obras, ensayos, poemas y canciones Lara, Novo, Leduc, Cocteau, Juan Gabriel, Fuentes, Paz. Te descubrió para el celuloide Fernando A. Palacios un jueves 4 de enero de 1940, en la Ciudad de México: venías del fracaso de un matrimonio y, contra lo usual para las mujeres, resurgiste de las sombras de la vida común, aun cuando un hijo podría ser un estorbo. No te admiro por bella, sino por la astucia para levantarte. Ni siquiera eras aristócrata cuando el destino se convirtió en tu aliado. No cualquiera.

No te pasaste la vida a cucharadas: la devoraste. Te convertiste en una figura sin sangre. Obvio, no eras la mujer de todos, pero entre amigos eras muy divertida, te gustaba bromear, reír, cantar, jugar con el sarcasmo verbal. Con 60 kilos y 1.75 de estatura cuando estabas en plenitud, el mundo eras tú. Ya madura, importaba poco tu belleza porque eras un símbolo del éxito. El mito encarnaba en tu historia inaprensible. La leyenda de que la esposa de un presidente te corrió de México y te fuiste a París sigue vigente. Una vida de película, de novela, de serie de televisión.

Inventaron un país con tus cintas. Fuiste instrumento de propaganda priista, no lo niegues. Tus directores, tus guionistas, tus fotógrafos supieron utilizar tu perfil para alejarnos de la pobreza nacional y escenografiar una tierra de ilusiones, de mentiras. Eras una nacionalista de hueso colorado, por eso no quisiste ser “india” en el cine de Estados Unidos y preferiste enaltecer la Revolución mexicana, ¡de indígena! Por eso en el Zócalo venden tu retrato como si realmente fueras una adelita. Confundir al cine con la realidad solo en México es posible.

Termino: por ti las autoridades capitalinas empezaron a limpiar el Centro Histórico. Es el poder del mito lo que te trasciende, la ceja levantada que se queda para siempre en el inconsciente colectivo. Escribió Luis Terán: “La ceja en su más regocijante apogeo… sinónimo de poder y fuerza por sobre todas las cosas”. El salvoconducto para mandar. Muera la vida. Viva el cine.

Por favor: una cejita cinematográfica para Trump y Perelló…