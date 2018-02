Pasó desapercibido porque no llegó a las ventas del público, o sea, fue una “edición no venal. Prohibida su venta”. Pero en la conmemoración del Centenario del Nacimiento de Octavio Paz, en 2014, la Cámara de Diputados, en una Comisión Especial que recayó en el partido Nueva Alianza, se patrocinó la edición del disco La llama quieta. Líricas de Octavio Paz, con las voces incomparables de Eugenia León, Magos Herrera y Regina Orozco, bajo la creación musical de Felipe Pérez Santiago. Me invitaron y acepté escribir el texto de presentación, una vez que supe que la esposa del poeta, Marie José Paz, había dado el visto bueno…

Realmente es un gran disco. Música, voz y lírica no siempre encajan para dar a un disco su carácter excepcional, pero en este pareciera que el músico encontró la raíz de lo electrónico, el rock y el free jazz en los versos de Paz. Encontramos poemas de Piedra de sol, o aquel famoso “Has muerto camarada en el ardiente amanecer del mundo” que el poeta consideró “un error estético, aunque no reniego del impulso que me llevó a escribirlo” (la guerra civil española).

Los intérpretes homenajean estas piezas convirtiéndolas en explosiones sonoras con voces privilegiadas, viajeras, con sonidos y compases propios de un clásico contemporáneo: las cantantes, sin excepción, con registros vocales magistrales: con su voz e intencionalidad musical revelan la enorme actualidad de las letras del poeta.

Escritos entre 1935 y 1998, apenas nueve poemas escogidos para esta producción, destinada a perpetuarse como imprescindible en la música de alto nivel. Bien por el enorme compositor, Felipe Pérez Santiago. Un disco pensado, reflexivo, emotivo: vivo. No vamos a dejar de escucharlo hasta que se raye: es adictivo. Suena impecable, cristalino, moderno, de sonidos actuales con ecos de música popular.

Octavio Paz debe estar la mar de contento. Con la canción la poesía regresa a su origen, pues en tiempos de Safo se cantaba: por eso pudimos rescatar aquellas líricas. Por eso hoy la música está de fiesta. Paz escribió que la amistad es la llama quieta. Pues eso: este disco es una llama quieta que nos reúne a todos. Ojalá que este disco sea conocido por más gente que ama la música y la poesía, juntas.

TRASPIÉ: El Museo Memoria y Tolerancia de Ciudad deMéxico tiene una exposición temporal que nadie debería perderse: LGBT+, Identidad, amor y sexualidad, bajo la curaduría de Linda Atach y Alejandro Brito. Vale la pena asomarse a ese clóset de cristal. Los errores u omisiones, que los hay, son mínimos.