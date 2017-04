Fe sin balas ni violencia

No hay muchos curas que anden por los barrios pobres de la periferia de Ciudad de México acompañando a los adictos en proceso de recuperación; conozco al menos uno, aunque me impide dar su nombre. Me dice: “La labor es altruista y anónima, o se convierte en otra cosa donde lo que importa es la vanidad, la fama por dar apoyo a los necesitados. Se trabaja, se da como una entrega a Dios”.

Me permite ir con él a las misas de las familias de los enfermos por químicos, naturales o no. “Sin fe nadie tiene cura”, me insiste a cada rato. Y reza con sus fieles. No cobra las misas para agradecer cuando alguien ha pasado el año de no consumir estupefacientes; acepta lo que le dan, más la comida comunitaria. Uno lo observa y poco tiene que ver con esos sacerdotes que en sus iglesias cobran por todo: misa, bautismo, primera comunión, bodas y lo que se acumule. Aquí el ambiente es denso, las miradas vidriosas, la pobreza elocuente, la ignorancia palpable en las conversaciones.

Ni siquiera tiene templo. Pertenece a esa congregación de San Charbel, que va por los caminos de Dios ayudando a las almas que requieran su servicio, tal como lo hizo alguna vez san Francisco de Asís. “Pero Charbel es un santo de los perturbados y solo él puede rescatarlos, junto con Jesús”.

Tiene el poder de dar misa en cualquier lugar. Lo he visto en Nezahualcóyotl, en Ecatepec, en Chimalhuacán y Chalco. El paisaje siempre es el mismo: la angustia de las familias por miedo a que sus parientes caigan en las drogas nuevamente. Los padrinos pagan las comidas comunales y el convivio es a pura agua de frutas. Misas para 200 y hasta 500 personas que creen en el poder de su religión católica.

Dice el cura: “Es fe, antes que nada. Dar gracias es el principio de la sanación. La constancia tiene frutos si ellos, con su fe, no se alejan de Dios y convierten a las drogas en su enemigo. Aquí no hay balas ni violencia. Aquí existe la posibilidad de vivir en paz”.

Puede uno rebatir la religión, pero no a los creyentes que buscan salvar sus vidas por ese medio. El cura tiene 20 años trabajando en esas comunidades del Estado de México. Conoce la recuperación de personas que nadie pensaba iban a salir de las drogas, “pero salieron, hoy trabajan y viven como cualquier ser humano”. Como el travesti que se vendía en la calle y hoy es estilista…

Las historias que nos oculta son el gran secreto de su sacerdocio. Las confesiones son la posibilidad de entender los recovecos de almas perdidas que decidieron salir del hoyo, ese al que llaman el infierno de las drogas.