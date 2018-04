No con AMLO

Lo voy a contar como si platicara con Carlos Monsiváis:

—No pienso votar por tercera vez por él. No solo porque él no tenga una posición clara respecto a los gays. No. Es porque ahora tiene en su partido aquello que hemos criticado los últimos años, lo peor del PRI que ahora Morena recoge en su seno. Gente a los que dedicaste muchas veces sarcasmos desternillantes en tu columna Por mi madre bohemios. Pero además, porque a Andrés Manuel no lo veo bajo ningún aspecto como un político con madurez. Al contrario, parece un viejo político que repite las mismas consignas de cuando quería ser presidente en 2006, y le ganó Felipe Calderón...

Monsiváis me mira a los ojos. (Sé que piensa que López Obrador ganó aquellas elecciones). No lo dejo hablar:

—Vale. Probablemente ganó aquellas elecciones, pero ya pasaron 12 años y hoy tiene un experto en detectar fraudes, Manuel Bartlett Díaz, el mismo al que en 1988 se le cayó el sistema de cómputo electoral completito y nos quedamos sin saber si fue Cuauhtémoc Cárdenas el que le ganó a Carlos Salinas de Gortari. Creo sinceramente exagerado hablar de fraudes ahora, más allá de compra de votos o extorsión a grupos que laboran en el gobierno para que voten por el PRI. No podemos seguir victimizándonos como perdedores eternos...

Carlos siempre me ha catalogado como ingenuo e inexperto en política. Me tolera porque represento un volumen de gente que piensa como yo, “superficialmente”. Soy su objeto de estudio…Vuelvo a tomar la palabra:

—Lo peor es la incorporación de un partido religioso en su seno, al que dará presencia absoluta en la Cámara de Diputados y Senadores. (Me ve con ojos desorbitados)… No dices nada porque sabes que es absolutamente reprobable. Lo de “república moral” te daría para levantar carcajadas a través de tu columna, ni siquiera podrías negarlo (se ríe sin disimular)… Carlos: ya perdimos los que creíamos en él. Está cambiando a su gente de izquierda por nuevas presencias, sus asesores mediáticos. Hay mucha preocupación —o cinismo— en el interior de los fundadores de Morena, no de los nuevos arribistas. Para mí, AMLO nunca supo bien a bien qué es la izquierda porque viene de aquel PRI donde cabían todas las ideologías. Morena es el nuevo PRI, aunque duela a sus huestes…

Monsiváis camina, se agacha para acariciar a uno de sus gatos. Me hace el mutis más aterrador. Pienso: O no sabe qué responderme o me considera un traidor… Salgo de su casa como huyendo de la ouija, ante el temor de las respuestas...

TRASPIÉ: Me acordé de ti porque el 4 de mayo tendrías 80 años. ¡Felicidades, Carlos!