La misoginia según Palmira Tapia

La misoginia, es el "odio a las mujeres", un rasgo que se manifiesta por un señalado sentimiento de desprecio y hostilidad contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. En occidente la misoginia se remonta a la antigüedad, la Biblia, en el Génesis, hay manifestaciones de aversión hacia la mujer: Eva. Es creada para que Adán no esté solo, surge de una de sus costillas y es la primera en caer en la tentación del pecado. Por ello, la Iglesia tiende al relegamiento de las mujeres, por lo que llevo más de treinta años luchando contra las agresiones a las mujeres de actores religiosos como Norberto Rivera.

En el Estado de México la expresión extrema de la misoginia son los feminicidios que tanto han lacerado a la sociedad mexiquense. Palmira Tapia califica mis críticas y señalamientos como misoginia y odio de género. Ha emprendido una campaña en redes. Es un recurso sucio para descalificar y enmascarar mis cuestionamientos al desempeño del IEEM. Palmira se queja una excesiva recurrencia cuando en realidad ha sido Pedro Zamudio el presidente del consejo el objeto personalizado de mis críticas. Debe saber, conforme a la Corte Interamericana de DH que como funcionaria está sujeta a un profundo escrutinio tanto de la sociedad como de los medios. A Palmira la conocí en abril de 2015. Paradójicamente, me pidió ayuda en el tema de paridad de género que estaba atorado en el consejo. Tuvimos un desayuno en el Péndulo de Polanco con la consejera Pamela San Marín y la contacté con la senadora Martha Tagle destacada activista en favor de la mujer. Quien la apoyó a través de organizaciones feministas, presentaron tres JDCs contra la decisión del consejo. Pregunto: ¿siendo un misógino porque acudió a buscar mi apoyo? Y ¿siendo un misógino por qué apoyé la causa de paridad electoral de las mujeres? Durante la sesión del Consejo me llamó la atención la agresividad de un representante contra Palmira quien no respondió y guardó silencio. Eduardo Bernal le reclama en plena sesión de abril de 2015: "De entrada, lamento, no sé si sea abogada la Consejera, pero su ignorancia jurídica... Y lamento mucho porque nunca hizo esta mención. Hasta que fue a recibir instrucciones de su mentor, o como le llamen a su mentor, no sé si sea un poquito más, no sé si sea algo más de su mentor" ¿Por qué no denunció esta verdadera agresión misógina? ¿Por qué cambió: la acosaron, la compraron? No confundamos, el debate no es odio de género es político.