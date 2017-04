Excesos y elección de Estado

Resulta difícil para las autoridades electorales permanecer indiferentes ante los actos de redundante publicidad y repartos voluminosos de bienes de programas sociales que tantas polémicas han levantado. Algunos califican el proceso como una "Elección de Estado". La FEPADE tiene abierta 120 carpetas de averiguación por presuntas irregularidades. El 30 de marzo en la Legislatura del Estado de México legisladores del PRD, PAN, MORENA y PT tomaron la tribuna con una manta rechazando y exigiendo no a la elección de Estado. Un medio nacional, el 31 de marzo, contabilizó que dentro del proceso electoral, se han dado más de cien visitas a nuestra entidad de altos funcionarios federales. Ese mismo día, en la reunión del Consejo Local del INE, la consejera Ana Vanesa puso sobre la mesa, en asuntos generales, el tema de la excesiva publicidad gubernamental afirmando que "existe la presunción de que se pudiera estar violentando la equidad y, por lo tanto, no estaríamos cumpliendo todas las autoridades a nivel local y federal de que se ejerza el principio de imparcialidad". La veda en campañas no impide la suspensión de los programas sociales. El consejero Lorenzo Córdova, el pasado viernes 8 de abril, tuvo que responder: "Lo dice la Constitución, los programas sociales no tienen que suspenderse durante las campañas electorales pero sí la publicidad y el reparto en actos masivos".

El ambiente es tenso, no solo por los excesos ocurridos en el periodo de precampañas sino por lo que pueda venir. La legalidad en todo proceso electoral se rige no solo por leyes y normas sino también por grandes principios. Aquí una hay una probable paradoja jurídica, sustentada en las normatividad la irrupción de los gobiernos pueden vulnerar los principios de equidad e imparcialidad de una contienda. Dicho de otra manera, bajo el amparo de las leyes se podrían estar quebrantando principios básicos de todo proceso electoral. Solo así entendemos el sarcástico comentario de Eruviel Ávila, quien recomendó a sus malquerientes dar una "leidita" a las leyes electorales.

La Elección de Estado, estaría marcada entonces por la parcialidad gubernamental y las acciones que tienden a posicionar a su candidato. En la entidad mexiquense dicha aseveración no es novedosa pero nunca antes se había percibido la injerencia tan atrevida, según ha sido denunciado, de parte de gobierno federal. Otros analistas, en cambio, plantean que la expresión Elección de Estado se queda corta. Porque el aparato gubernamental se transforma en un poderoso aparato electoral, al estilo de los setentas del México del siglo pasado. Provocando desequilibrios y no un piso parejo.