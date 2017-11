¿La democracia debe ser tan cara?

El descontento de la ciudadanía hacia la clase política se manifestó con rencor tras el sismo del pasado 19 de septiembre. En redes se cuestionó de manera radical los inmensurables subsidios públicos reciben que los partidos. La clase política se vio obligada a reaccionar y de manera insostenible propusieron renunciar a los millonarios recursos destinados a las campañas. Hay un debate público sobre el financiamiento electoral. En la opinión pública se recrucen las preguntas: ¿por qué reciben tanto dinero los partidos? ¿Por qué el país con tantas necesidades, el financiamiento de los procesos electorales resulta tan costoso?

José Woldenberg, cuando fue presidente del IFE, vendió la idea de que la transición hacia la democracia resultaba cara pero era necesaria. La tesis de Woldenberg sostenía, primero dar paso a la hegemonía de un solo partido a un sistema de paridos. Así evitar la transferencia de las dependencias públicas al partido en el poder. Posteriormente se propició una mayor competitividad; es decir, lograr que el financiamiento público procure un contexto de competencia equilibrada. También se evitó, según Woldenberg, que grandes empresas, corporativos, grupos de poder y crimen organizado hicieran aportes que comprometieran los intereses nacionales. En los noventa la gran tarea del financiamiento público fue la equidad en las campañas electorales y finalmente, permitir una fiscalización más rigurosa de las finanzas partidarias. El "modelo" mexicano de financiamiento de los partidos resaltaba la supremacía del financiamiento público sobre el privado. Sin embargo, a pesar de alternancias, la democracia es endémica, hay un evidente retraso de los actores y protagonistas políticos. En cierto sentido el sistema de financiación ha constituido una bomba de tiempo contra los partidos porque inversamente a lo que pudiera parecer, dificulta su consolidación al no favorecer que desarrollen firmes arraigos en los ciudadanos electores. Hay un divorcio notorio entre la demanda de los electores y los intereses de las dirigencias que se han ido autoreferenciado. La fiscalización electoral, después del Pemex Gate y Los amigos de Fox, se ha ido desdibujando. El proceso electoral en el país ya no genera esperanza en los ciudadanos. Prevalecen los hoyos negros de financiamientos ilícitos sean OHL, Monex, Odebrecht y del crimen organizado. México debería revisar los aportes públicos a partidos políticos, y disminuir significativamente su cuantía. No es posible que el conjunto del proceso electoral fluctué arriba de los 50 mil millones de pesos. Se debe modificar con cuidado la arquitectura del modelo electoral asegurando que se mantenga equilibrios y equidades. A veinte años el modelo Woldenberg debe ser revisado a fondo.