Credibilidad perdida de los árbitros electorales

Las elecciones del pasado 4 de junio han dejado impronta. Por lo apretado de los resultados tanto los procesos de Coahuila como los del Estado de México se han exaltado tanto las carencias como las limitaciones. Los errores de las estructuras electorales se han magnificado y sus aciertos se han minimizado. Es como un déjà vu o pesadilla que viene del 2006.

La democracia electoral, o la vía de acceso al poder mediante comicios limpios y transparentes han decaído, no solo por culpa de los actores políticos sino de las propias instituciones electorales. Los árbitros han sido percibidos bajo la lupa de la omisión y la sospecha. Muchos analistas y líderes de opinión coinciden que la calidad de las elecciones ha sido baja. Son consideraciones críticas sostienen que hubo un incremento de ilegalidades toleradas por los institutos electorales que propiciaron inequidad. Es un hecho que los árbitros no facilitaron el suelo no parejo, toleraron acciones ilícitas y mostraron laxitud ante indebidas e ilegales incursiones de los gobiernos estatales y federal. Hubo disimulo ante el exceso de recursos y sobre todo una violación sistemática al espíritu de la letra de la ley electoral.

El panorama es preocupante, pese a que algunos consejeros del INE y del IEEM no la quieran ver. Las elecciones de 2018 pintan complejas, especialmente si los resultados son tan apretados como los de Coahuila y Edomex. Un medio nacional acaba de publicar una encuesta que revela una pronunciada desconfianza no solo a la clase política sino frente a las autoridades electorales. En efecto a partir del 2006, ¿experimentamos un retroceso, involución electoral? ¿Las autoridades electorales son vulnerables ante las exigencias complejas del 2018? O en estos tiempos de incertidumbre debemos acostumbrarnos a la desconfianza no solo en los partidos, gobiernos sino en las instituciones electorales.

Pese a los tiempos de mercados cambiantes, incertidumbres económicas y tiempos líquidos, el rol central del árbitro electoral es otorgar certeza, independencia y autonomía. En una palabra, el árbitro debe contar con credibilidad y confianza social. Su fortaleza otorga certidumbre a los resultados y legitimidad a las nuevas autoridades, elegidas bajo la voluntad popular. El IEEM ha salido muy contusionado por malas decisiones, sesgos y dolo por intereses contraídos. Deberá, junto con el INE, realizar acciones extraordinarias que recuperen la confianza perdida de la ciudadanía. Lo que no pueden hacer es consolarse ni justificarse en lecturas parciales de la posverdad, concepto inglés que en 2016 ayudó a entender procesos como Brexit y las elecciones en EU.