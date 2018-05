¿Signos de fraude electoral?

Es una paradoja inquietante, el gobierno mexicano no reconoce las elecciones en Venezuela porque carecen de legitimidad. Estoy de acuerdo con ello, sin embargo, van creciendo las irregularidades por parte del propio gobierno mexicano ante nuestro proceso electoral 2018. El Canciller Videgaray se inflama al declarar que el gobierno venezolano no cumplió con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. “Candil de la calle oscuridad en tu casa”, reza el refrán. En un comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018, se advierte que las campañas en 2018 enfrentan un debilitamiento generalizado de las instituciones clave para el combate a la corrupción, para la vigilancia del uso de recursos públicos con fines electorales y para generar condiciones de certeza en la contienda. Se registra una vulneración de las instituciones electorales al remover a titulares incómodos o bien al ser capturadas mediante la designación de titulares, consejeros y magistrados al servicio de agendas partidistas y del poder. No se cuenta con un Fiscal General de la República; no se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción; la Auditoría Superior de la Federación se quedó tres meses sin titular; se designó como director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la FEPADE un funcionario que fue Fiscal Central Jurídico del Estado de México y que dejó pasar todas las tropelías electorales. Los desvíos millonarios en SEDESOL, de la Estafa Maestra que dan cuenta del desvío millonario, gozan del amparo de la impunidad. La anterior presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ahora es candidata a diputada plurinominal por el PRI poniendo en entredicho su presunta imparcialidad al tratar los asuntos de su dependencia. Ella selló a la opacidad del caso Odebrecht. Qué decir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ha sido capturado por los partidos políticos y no tutela la democracia.

El Comité Conciudadano, integrado por un colectivo de intelectuales y organizaciones sociales, vemos con preocupación las condiciones bajo las cuales se está llevando a cabo el proceso electoral en curso. Se percibe una reedición de lo ocurrido anteriormente en elecciones del Estado de México y Coahuila en 2017 cuando se vulneró la voluntad popular y se vivió un infierno electoral marcado por la despilfarradora compra de votos. Hay un triángulo que vulnera la limpieza electoral: instituciones a modo, uso masivo de programas sociales como factor de compra y coacción del voto y el terrorismo electoral. Con preocupación en el Comité Conciudadano daremos seguimiento puntual.