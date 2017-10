Peña y el Papa sobre corrupción

El Presidente Enrique Peña criticó que la sociedad quiera ver corrupción detrás de cualquier evento que ocurra. Lamentó e ironizó que la sociedad busque culpables y corruptos en todos los rincones, rastrando bajo la premisa del imperio ilícito. Afirmó "A cualquier cosa que ocurra hoy en día, es por la corrupción, algo pasó en el semáforo, ¿quién compró el semáforo que no funcionaba?" La queja del primer mandatario contrasta con una ciudadanía agraviada, harta de los simulaciones e impunidad, así como del notorio enriquecimiento inexplicable de la clase política. Es claro resultado de la identificación de su gobierno y la generación de políticos a la que pertenece con la corrupción. Peña sabe bien que será señalado como uno de los gobiernos más corruptos en la historia moderna del país. Sus dichos muestran impotencia y hasta preocupación ante el grave estigma que le envuelve. Y por supuesto teme el ostracismo como futuro inmediato que vivirá después del mandato, incluso la amenaza acechante de futuras demandas penales por peculado.

Quiso defenderse el presidente, al reiterar que su gobierno es el que más ha combatido a la corrupción y destacó el Sistema Nacional de Transparencia junto con el Sistema Nacional Anticorrupción. A estas alturas nadie le cree. Y menos con procesos como el del Edomex. Ni le perdonará sus disculpas o solicitud de perdón público que expresó a propósito del lamentable episodio de la Casa Blanca. Casi al mismo tiempo en Roma, en la capilla de Santa Martha, El Papa Francisco reitera uno de los mayores reclamos de su pontificado frente a los corruptos. Diciendo un rotundo no, a la estupidez de los que no escuchan a Dios y se corrompen. Francisco dijo: el "tonto tiene una "sordera" que lo lleva a elegir apariencias, ídolos o ideología que conducen a la corrupción". Francisco en semanas anteriores anunció que el Vaticano estudia la posibilidad de excomulgar a los corruptos porque éstos no tienen remedio; es más fácil que un pecador se arrepienta que un corrupto reconozca su comportamiento. En su homilía de ayer el Papa abundó: "La Palabra de Dios no entra en el estúpido o corrupto, no hay lugar para el amor y al final no hay lugar para la libertad. En la práctica, se convierten en esclavos porque transmutan la verdad de Dios por la mentira"

Estúpidos en la tradición bíblica también son los fariseos que decían con hipocresía guardar las leyes de Dios. Me pregunto cuántos estúpidos fariseos serán nombrados ciudadanos carnales anticorrupción. La mayoría, estoy seguro. ¿serán excomulgados?