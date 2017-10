IEEM, los que se van y los que vienen

En una sesión desangelada, el pleno del consejo dio por concluida la culminación del encargo de tres consejeros. Fue una sesión de rituales híbridos. El representante de Nueva Alianza la calificó de cursilería. Primó la hipocresía principalmente de los consejeros, que simularon reconocimientos cuando todos sabemos que no hubo armonía. Los lances de supuesta generosidad eran poses dirigidas a los reflectores que además apenas lo registraron. El insípido Pedro Zamudio, presidente del consejo, más que reconocer a sus compañeros resaltó los "logros" confeccionados en gestiones del IEEM como reglamentos y normatividades. En realidad los consejeros estuvieron desunidos. Faltos de carácter y personalidad. Nunca se perfiló como un colectivo agudo ni perspicaz. No hubo liderazgo y este consejo entró varias veces a la deriva entre dos grandes corrientes de presión: los partidos políticos y el consejo general del INE. La consejera Natalia Pérez la recuerdo como una aburrida lectora de tarjetas que generalmente se circunscribía a la normatividad, pocas veces entró a debatir ni emitir posturas. Pese a los reconocimientos de consejeros y representantes, Palmira Tapia fue la mayor decepción de este consejo. Su feminismo electoral fue de saliva y es responsable de uno de los senderos más dudosos y escabrosos del proceso electoral del 2017. Ese triángulo que quiso cuadrarlo a la fuerza, me refiero al Conteo Rápido-Prep-Cómputo distrital. Cuestionado en todo el país como una de las mayores vergüenzas en la historia del Instituto apenas calificada de manera ramplona, como "verdad virtual". Todo aquello que se dice en redes, para ella, carece de validez. Seguramente encontrará un acomodo jugoso en el régimen como premio a su dudoso comportamiento. Así opera el sistema y si no, al tiempo como dice uno de sus voceros. Mención aparte merece Gabriel Corona. Al final, tuvo un destacado papel defendiendo sus posturas y fundamentando sus denuncias. Soportó la fuerte presión no solo de los partidos sino de la sus propios compañeros consejeros. Se convirtió en el consejero independiente referente en medios y redes sociales. El actual consejo ciudadano del IEEM es el reflejo de la crisis por la que atraviesa el sistema electoral mexicano. El INE insiste en la autoreferencialidad. Los ciudadanos que se incorporan al consejo, son conocedores de lo electoral pero que no generan certidumbre. Este IEEM no provoca la confianza ciudadana para operar ni sustentar un proceso electoral tan delicado como el que se vecina. Como diría Córdova la confianza se ha convertido en una extraña y lejana criatura.