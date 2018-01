Francisco en Chile bajo el asedio de la pederastia

El Papa Francisco manifestó, ayer martes, ante la presidenta Bachelet en su visita a Chile, dolor y vergüenza por el daño irreparable causado a los niños por sacerdotes pedófilos.

Sabe bien que parte del pueblo chileno está indignado con la Iglesia no solo por los abusos sexuales sino por el encubrimiento de la jerarquía católica.

La pederastia clerical ha calado hondo en el ánimo social como un hecho aún no resuelto.

La caída de la imagen y autoridad de la Iglesia católica es dramática. Por ello, el Papa Francisco se ha puesto en esta visita como misión restaurar la confianza y la plausibilidad una Iglesia chilena convulsionada y vulnerable.

Pero ha cometido errores graves al promover y sostener al obispo Juan Barros quien es señalado como cómplice y encubridor del sacerdote Fernando Karadima.

Este sujeto ha protagonizado el mayor escándalo que sacudió la conciencia nacional y que provocó la catastrófica caída de la Iglesia católica.

En las redes sociales y en las afueras del parque O´Higgins, donde se celebró la primera misa de Francisco, mostraron su indignación por la presencia del obispo Barros concelebrante junto a Francisco.

¿Cómo es posible que el Papa pide perdón y una hora después esté oficiando misa junto al encubridor de Karadima?

Juan Carlos Cruz una de las víctimas de Karadima, ha denunciado penalmente y en los medios al obispo Juan Barros, sentenciando que:

"Él estaba presente cuando Karadima me tocaba. Aseguró que el obispo de Osorno "es un mentiroso", éste asegurara que nunca fue testigo de los crímenes del ex párroco de la Iglesia El Bosque, una parroquia de clase alta en Santiago.

Ante muchos otros casos, los laicos de la diócesis de Osorno se organizaron y han presionado para destituirlo. Sin embargo, éste cuenta con el apoyo del nuncio y ha resistido las embestidas de los feligreses.

No entendemos a Francisco ante la pederastia que declara "tolerancia cero" pero en los hechos no actúa.

Incluso se encaró en Roma, de manera informal en una audiencia pública contra parroquianos de Osorno.

Les dijo, con cierto enojo, "No hay pruebas contra el obispo. Piensen con la cabeza y no con las narices, no se dejen llevar por los zurdos... si sufren es por tontos, no se dejen llevar por estos que buscan líos".

Dichas declaraciones grabadas por un celular consternaron a la opinión pública chilena. Por ello, Francisco está calificado con muy pobre aceptación de 5.3 sobre 10. El más bajo del continente

¿Error o complicidad?

Francisco pide perdón, pero no actúa.