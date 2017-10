Ciudadanos carnales para el comité anticorrupción

En verdad resulta preocupante la composición de las listas finales para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en el Estado de México. Hay prisa y el proceso final es atropellado. Se carece de transparencia y muchos aspirantes han quedado fuera cuando las trayectorias no son tan diferentes de los que quedaron. Pareciera que se trata de integrar a ciudadanos a modo para no entrar a fondo en uno de los temas más lacerantes para la entidad y para el país como lo es la corrupción. Abundan en las listas, personajes de probada lealtad al sistema que no harán nada sin la autorización de la nomenclatura del poder. ¿Esa será la señal que envíe Alfredo Del Mazo? No conozco a fondo a todos, pero sí a los que han pasado por lo electoral. Y puedo asegurar que consejo local del IEEM integrado por los actuales aspirantes Juan Carlos Villareal, Policarpo Montes de Oca y José Martínez Vilchis inspiraron la reforma política de 2014 en el que se le arrebata su designación a las legislaturas locales por el alto nivel de sumisión de los consejeros electorales a los poderes del gobernador. Con Policarpo trabajé en la Junta local del IFE, es un hombre de ideas rústicas y de lealtad descomedida al sistema. Con Villareal lo padecí en el IEEM como secretario. Tan camaleónico como tramposo. ¿Se trata de pasar de la corrupción electoral a la anticorrupción de cuates? ¿Se buscan carnales anticorrupción que protejan las espaldas a funcionarios corruptos? Habiendo 16 millones de mexiquenses por qué favorecer a personajes fichados muchos toluqueños. Mención aparte es el caso de Palmira Tapia. Quien utilizó la consejería del IEEM como trampolín político de acercamiento especialmente con el PRI. Trepadora quien usó sin empacho los recursos del IEEM; pedía más para asesorías, exigía vehículo nuevo. Como ya lo dijimos fue responsable de los conteos rápidos y del PREP del IEEM, dos de las actividades más cuestionadas durante el pasado proceso electoral. Se esforzó indebidamente para "cuadrar" lo más posible con el cómputo. ¿Estos ciudadanos van encarar la corrupción en la entidad?

México según Transparencia Internacional es el país más corrupto de la región. Barómetro Global indica que los policías y legisladores son los más corrompidos. Consulta Mitofsky en su última entrega revela que el mayor reto que enfrenta México, es precisamente la corrupción. Y la cabeza está el Edomex. Se perfila una integración de escándalo nacional. Por favor, dejemos de hacer simulaciones burdas. Los ciudadanos demandamos lealtad a la nación. M