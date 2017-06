Un recuerdo íntimo

Mi abuela decía que mi tristeza era grande porque era la suma de todas las pequeñas tristezas que no me dejaba sentir. Quizás, en mi terquedad de sobredimensionar las emociones, creía que si no se sentían a fondo carecían de valor, y por eso las acumulaba. Mi abuela murió cuando yo estaba en mis veintes. Hoy pienso y siento distinto. Tiene que ver con el tiempo, pero también con los reajustes de mis recuerdos.

El pacto de los recuerdos con nuestro estado emocional es muy poderoso. La felicidad tiene su particular forma de evocar momentos reconfortantes; y la tristeza, como la rabia, su hosca manera de traer al presente instantes dolorosos y oscuros que vivimos en el pasado. Si volteo hacia atrás, me doy cuenta de lo afortunada que he sido y de las veces que fui feliz y no lo supe. También tendrá que ver con los ciclos vitales en los que existe una necesidad, incluso biológica, de recapitular nuestra vida. Si no escribir de nuevo la novela, sí de reescribir el prólogo. Contarlo todo desde otro lugar. Un lugar más sano.

Creo que las memorias germinan de acuerdo a cómo las alimentemos y de qué manera las saquemos a la luz. Los recuerdos, ya deformes por el paso del tiempo, colocan a personas en lugares que con frecuencia no les corresponden. Por eso nos resulta tan fácil idealizar y estigmatizar a las personas con las que convivimos. El costo de una memoria imprecisa nunca lo paga uno solo. Nos equivocamos a tal grado que hacemos cómplices a quienes ni siquiera estuvieron ahí, para corroborar o negar las historias que ya muchas veces nos contamos. Y nos creímos. Las facturas llegan, luego, demasiado tarde, cuando ya perdimos contacto con alguien que valía la pena tenerle cerca.

Por fortuna existen personas que no se rinden ante nuestros recuerdos opacos y construyen un nuevo imperio de memorias que nos ayudan a enmendar historias que no eran del todo ciertas y que, además, nos estorbaban. El mundo interior puede ser más cruel y complicado que el mundo exterior. Tal es el caso de mi historia con mi padre. Estos días, he estado recordando mucho mi infancia y con ella a una figura paterna amorosa y, aunque descuidada, siempre presente. Hoy está más a mi lado que nunca o, mejor dicho, ahora me permito sentirlo. Los pactos de los recuerdos. No había escrito antes de él, porque resultaba tan íntimo que no sabía desde dónde contarlo. Este apenas es mi principio, pues hay una memoria que germinó. Siento que algo se llenó de luz y flores. Es mi papá, recordándome que ningún pasado es mejor que el que uno descubre por sí mismo.