Un día sin TLC

Sin duda, uno de los temas más candentes del año en los negocios fue la renegociación del TLC. Boston Consulting Group (BCG) publicó esta semana un artículo (Three Things CEOs Should Do Now to Prepare for the New Nafta) donde incluso resume muy bien las fases por las que pasó el sector privado (como en los duelos) a medida que corrían las rondas. Hace seis meses la IP en los tres países pasó de insistir en que “solo se ajustarán algunas cosas y seguirán adelante” para que a los tres meses la frase común fuera “esperemos y veamos qué pasa, luego nos adaptaremos” y ahora la tendencia es confesar que esperan un escenario más radical/realista de “si el TLC se va, simplemente recurriremos a los bajos niveles arancelarios de la OMC, estaremos bien”.

¿Cuánto dinero mueven los tres socios al día? Unos 2 mil 740 mdd, es decir, 115 mdd por hora; esto suma un millón de millones de dólares anuales (o un trillón de dólares, como refieren en EU).

Sin duda, cualquier empresa que exporte o que brinde servicios ‘intra TLC’ deberá estar preparada para el cambio, para salir de la inercia conocida y poner creatividad para futuros escenarios.

Más allá de cómo quede finalmente, lo cierto es que el comercio en América del Norte será más restrictivo y el impacto en las economías será muy evidente.

“Cualquier negocio con bienes, servicios o personas que cruza fronteras dentro de América del Norte necesita empezar a prepararse. Los empresarios deberían comenzar a evaluar el riesgo de sus cadenas de valor a nivel global, trabajar para influir en las políticas y desarrollar un manual operativo de estrategias para actuar en función de los resultados potenciales del tratado”, son las tres recomendaciones que ofrece el reporte de BCG.

Si el gobierno de Trump finalmente anula el TLC y entran en vigor los aranceles de la OMC, estos aumentarían 62 por ciento sobre los bienes que EU importa de México y Canadá, 52 por ciento sobre las exportaciones de EU a Canadá y 72 por ciento sobre las exportaciones estadunidenses a México. Esta reversión arancelaria reduciría el PIB de EU en 0.12 por ciento, 0.55 en Canadá y 0.71 en México según un análisis de Scotiabank. Y si bien el impacto económico puede parecer modesto, Scotiabank estima que el cambio generaría una pérdida de 100 mil empleos en Canadá, 200 mil en EU y 380 mil en México.

“Los CEO deberían pensar no solo en movimientos defensivos, sino también en los ofensivos para asegurar ventajas competitivas. Prepararse para el nuevo TLC también ayudará a las empresas a estar listos para otras sacudidas en el sistema comercial mundial”, termina el informe.

Así que, empresarios, a Dios rogando y con el mazo dando.

