Tecate hace todo en México para EU: cervezas y anuncios

Una de las marcas más atractivas del portafolio de la unidad estadunidense de Heineken es Tecate. Y es un producto que importa desde nuestro país, desde la venta de la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma hace poco más de siete años.

Lo cierto es que Tecate (y su versión light) han tenido en los últimos tiempos crecimientos de doble dígito en el sediento mercado de Estados Unidos, en un segmento altamente competido.

Y ganar posiciones de mercado muchas veces viene atado a potentes y abultadas campañas de publicidad y marketing, mismas que hasta ahora hacia la multipremiada agencia Saatchi & Saatchi New York.

La apuesta no es menor ya que Tecate es la segunda más vendida a escala global de Heineken y la marca de mayor presencia en México, por ejemplo.

¿Se acuerdan el anuncio que sacó post la exitosa saga de “te hace falta ver más bax’ con Sylvester Stallone, que plantaba una postura frente a la violencia contra la mujeres? Era una pieza que decía: “a un hombre lo define cómo trata a una mujer. Si no la respetas Tecate no es para ti. No queremos que nos compres, ojalá nunca nos encuentres…”.

Esas campañas la hizo la agencia Nómades, una usina de ideas mitad argentina, mitad mexicana que ganó el año pasado el León de Plata de Cannes por su campaña de Box/Tecate y también un premio con Tecate, el Small Agency Awards 2015 de la revista Ad Age por su campaña “Soccer Gentlemen” (Caballeros del Futbol) en medio del Mundial.

Nómades es la idea del creativo argentino Pablo Battle, quien hace tres años dejó su puesto en DDB México y se lanzó por su cuenta.

A partir de ahora, y tras arrebatarle una de las cuentas más sexys a una vaca sagrada como es S&S, manejará desde Ciudad de México —para a ambos lados de la frontera- todas las ideas y campañas para Tecate, esta gloriosa marca de Cuahtemoc Moctezuma que ya suma 68 años, a ambos lados de la frontera.

Y este dato no es menor, porque justo la última campañas de Saatchi para Tecate fue precisamente sobre la frontera, más precisamente sobre el muro. Recordarán ustedes la campaña donde también se enfocaban el año pasado, como Donald Trump, en la idea de construir un muro entre México y EU (#tecatebeerwall).

A pesar del cambio de agencia Heineken le ha pedido a sus nuevos creativos mexicanos que no pierdan el espíritu de la marca, su “Born Bold” (nacido audaz).

Las marcas mexicanas de Heineken han sido tan poderosas en su mercado estadunidense que ya llevan invertidos mil millones de dólares en el país en los últimos años para aumentar la producción y anunciaron otros dos mil millones para 2019 con los que se construiría una nueva planta en Chihuahua y líneas extras de producción en sus fábricas de Guadalajara y Toluca.

