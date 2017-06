México necesita un poco más de Canadá

Aunque no lo crean, hace 100 años Canadá —y no EU— era el país más proteccionista y racista de Norteamérica. En 1917, la silla de Justin Trudeau la ocupaba Robert Borden. Fue un primer ministro xenófobo que bien pudo haber inspirado a Donald Trump en su campaña. Borden ganó con una consigna poderosa: “A white Canada”, su otro slogan fue “No truck, nor trade with the yankee”; es decir, nada de negocios con su vecino del sur, gobernado en esos años por Woodrow Wilson. Fue famoso por mandar barcos llenos de inmigrantes asiáticos de regreso a sus países.

Pero Canadá sí aprendió de su historia y diseñó un sistema ordenado y exigente de ingreso de extranjeros, y desde 2004 es, junto con Australia, el más receptivo a la inmigración.

Leí el reporte del Comité de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Senado canadiense titulado “Vecinos norteamericanos: la cooperación entre Canadá y México en tiempos de incertidumbre”. Si bien fue publicado en 2016, tiene una actualización a junio de este año.

El comité redactor concluye que Canadá “debería fortalecer sus vínculos con México a pesar del contexto de incertidumbre actual vinculado al Nafta, así como las oportunidades para un compromiso más estratégico y significativo”; que si bien las relaciones “ya son profundas y sólidas”, cree que aún hay más espacio para hacerlas avanzar.

Estamos a pocas semanas de comenzar las negociaciones y también es importante poner en contexto el peso del tratado para cada socio: EU, en general, depende menos del TLC, ya que 19 por ciento de sus exportaciones va a Canadá y 16 por ciento vienen a México, y combinadas representan solo 3 por ciento de su producto interno bruto. Para nosotros el acuerdo representa 26 por ciento del PIB.

Hay mucho que aprender de Canadá, que en estos 23 años del TLC no solo se convirtió en el segundo socio de EU, sino que esa explosión comercial sí tuvo su derrama en la población: hoy el PIB per cápita de su país es de 43 mil 300 dólares, el de EU de 55 mil 800 y el de México de solo 9 mil.

Hace unos días, en una entrevista para MILENIO Negocios Tv, Manuel Molano, director general adjunto del IMCO, recomendó regresar al plan de 1993 de Jaime Serra Puche —en ese entonces jefe de negociaciones del TLC— e invertir dinero en cabildeo en Washington, con datos concretos de la importancia de México en la cadena productiva de los tres socios y cambiar de una vez por todas la propaganda negativa.

Todo comunica, dicen los especialistas en mercadotecnia.

Si no, vale la pena voltear a ver y escuchar las declaraciones y el ímpetu de Justin Trudeau ante la apertura del Nafta.

barbara.anderson@milenio.com

Twitter: @ba_anderson