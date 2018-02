Matando elefantes a resorterazos

En México, la inversión en capital de riesgo (o venture capital) cayó en el último tramo de 2017, mientras que en el resto del mundo se disparó.

Según el último reporte de la consultora KPMG “Venture Pulse”, en el último trimestre del año pasado a escala mundial el dinero destinado a capital de riesgo llegó a 46 mil mdd mientras que en el mismo período de 2016 fue de 40 mil mdd. Solo en EU, el monto invertido en este sector todo el año pasado fue de 84 mil mdd, la cifra más alta desde la era punto.com y un crecimiento de 16 por ciento versus 2016.

“La inversión de capital de riesgo a nivel global se disparó, empoderada por rondas de megafondos en Asia y nuevos máximos de inversión en EU y Europa”, dice Gerardo Rojas, el socio líder de Deal Advisory de KPMG en México.

¿Por qué cayó el dinero destinado a nuevos proyectos y emprendedores en nuestro país cuando el año pasado anunciábamos con bombo y platillos que fuimos el destino con mayor desarrollo, por ejemplo, de empresas fintech?

“En México fondeamos mal los proyectos que recibimos. A diferencia de los venture capital de EU, les damos poco dinero y con poca capitalización les exigimos mucho. Los mandamos a matar elefantes a resorterazos”, explica Álvaro Rodríguez Arregui, co-fundador y managing partner de IGNIA, que es actualmente el mayor venture capital de México.

Según su propio análisis, esta caída en la inversión en capital de riesgo se debe a que la mayoría de los fondos mexicanos no tiene liquidez y está en su fase de levantamiento de dinero, como es el caso de Ideas y Capital, Angel Ventures, ALL VP y Capital Invent. Es decir que todos (excepto Ignia, Dila y Dalus) están en el momento de convencer a inversionistas locales de invertir en proyectos de negocios a riesgo, pero con retornos (en caso de éxito) de entre 25 y 35 por ciento anual. Conseguir capital no es ni fácil ni rápido: mientras en EU en promedio los fondos levantan capital en 2.8 años, en México puede tardarse 5 años en armar un fondo nuevo.

“La inversión en México cayó por segundo trimestre durante el Q4 de 2017. Sin embargo, se mantiene gran optimismo a futuro, en particular en fintech”, afirma el informe de KPMG. Y a pesar de haber liderado México a escala regional en número de empresas lanzadas de este sector, Brasil sí creció en VC en el mismo período. “Ellos son infinitamente mejores que nosotros vendiendo sus proyectos, en eso no somos buenos los mexicanos”, agrega Rodríguez Arregui.

El gran crecimiento que vio el sector emprendedor local se debió en parte a la fuerte inyección de dinero que aportó el Inadem (unos 2 mil mdp solo el año pasado) y ahora muchos fondos que aprovecharon ese dinero de la SE, ahora se ven en la necesidad de buscar dinero, ahora, en manos privadas.

