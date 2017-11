Desde India, Cinépolis debuta en Medio Oriente

En Bangalore, el cartel más luminoso en el techo del Royal Meenakshi Mall es el de Cinépolis. Es uno de los multiplex más concurridos de esa ciudad.

La cadena mexicana lleva 10 años en India, ni más ni menos que el país que más películas produce al año (más de 800) y con la mayor afluencia de espectadores. “No se sabe exactamente cuántas single screen hay, pero nosotros ya somos la tercera cadena más importante del país, con 17 por ciento del mercado y presencia nacional”, me decía Javier Sotomayor, managing director de Cinépolis India.

La multinacional que preside Alejandro Ramírez cerrará este año con 340 salas en 50 ciudades y más de 35 millones de entradas vendidas. “Ya somos el segundo mercado más grande después de México y representamos 11 por ciento de los boletos que se venden en todo el planeta”, agrega. Cinépolis es la segunda cadena mundial en afluencia de espectadores, con presencia en 14 países en tres continentes.

Si bien el mercado está atomizado y el negocio se mueve en miles de pequeños cines particulares, la operación india de la empresa de Michoacán no ha dejado de crecer. El único bache en su línea ascendente de ventas fue exactamente hace un año, cuando comenzó (de un día para otro) el plan de desmonetización del gobierno indio. “Desaparecieron los billetes de 500 rupias, se generó mucho caos y eso nos llevó a perder 40 por ciento de asistencia durante seis semanas”, me explica Sotomayor. Pasaron de tener 60 por ciento de los ingresos en efectivo a 47 por ciento en la actualidad, creciendo el número de compras por vía digital.

Los planes para 2018 incluye sumar 70 nuevas salas y cortar 40 millones de boletos.

“Hace un tiempo recibí un mensaje por LinkedIN de un empresario que me preguntaba por qué no estaban nuestras salas en Medio Oriente”, me cuenta Sotomayor. Esa curiosidad está a punto de convertirse en un nuevo capítulo para Cinépolis. Con una oficina en Dubái (que depende de la operación india), la cadena de cines tiene todo su pipeline delineado para llevar el año próximo la marca a Emiratos Árabes, Omán, Qatar, Bahrain, Kuwait y Arabia Saudita.

“Ya tenemos socios locales para abrir los primeros cines en Emiratos y Omán para 2018”, me explica el ejecutivo. En cinco años sumarán 100 salas incluso en Arabia. “Aunque no lo creas, el cine está prohibido en ese país, pero el nuevo príncipe es muy visionario, es joven y creo que en el corto plazo se anunciará que se abrirán salas”, agrega Sotomayor, “pero aún sin Arabia, todo Medio Oriente tiene mucho potencial”.

En la oficina dubaití de Cinépolis ya se labora con diseñadores para adecuar las salas a la arquitectura árabe, trabajan arabescos y se adaptan a la cultura de los países del Golfo.

