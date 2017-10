La nueva Homex: lejos de la SEC y 90% más pequeña

José Alberto Baños López es director general de Homex desde el 4 de abril y ha sido uno de los últimos protagonistas en subirse al rescate de la que fuera (hasta 2012) la mayor desarrolladora inmobiliaria del país y que protagonizó —como buena parte de su competencia— una de las crisis financieras más profundas del sector. “Apenas ingresé, vi que teníamos un apalancamiento grande y con el número de unidades construidas para este año no iba a poder pagar”, afirma quien se sentó con todos los acreeedores bancarios y les ofreció una salida diferente al resto de las constructoras: ser socios. Su road show fue convincente, no solo porque es un sector que conoce bien (fue director de Financiación Básica de Banco Santander), sino porque el plan de negocios trazado era claro y con pies de plomo. Hoy casi 60 por ciento de Homex está en manos de inversionistas e instituciones financieras y el resto flota en el mercado, mismo que la ha premiado con récord en su cotización en estas semanas.

El apoyo hacia la desarrolladora de Culiacán ocurrió incluso en medio de una investigación de la Security Exchange Commission de EU (SEC) contra cuatro ex directivos de la firma por presunta participación en falsas declaraciones sobre la venta de inmuebles entre 2010 y 2012. Dos de los acusados son ni más ni menos que Gerardo de Nicolás y Carlos Moctezuma (fundadores y ex director general y de finanzas) por haber participado en una supuesta venta falsa de viviendas que provocó un fraude contable por 3 mil 300 mdd. Ante este escándalo, Baños López tiene una respuesta muy kosher: “Este tema viene del viejo Homex, con ex funcionarios de la empresa, y no tiene nada qué ver con la nueva Homex. Nosotros llegamos a un acuerdo de cooperación con la SEC, pero ésto es de sus ex funcionarios”.

Esa nueva Homex logró conseguir a principios de mes una inyección de capital de 819 mdp y reestructuró pasivos por 3 mil 498 mdp. “El plan es no enfocarnos en volumen, sino en rentabilidad y este año vamos a escriturar unas mil 800 casas”, afirma el directivo de una empresa que desarrollaba hasta 45 mil viviendas anuales. Su enfoque es a viviendas de interés social alto, medio y residencial, que sigue teniendo fuerte demanda, y en cinco años crecer hasta no más de 15 mil unidades.





Réplicas sobre “Colegio Edron: los misterios después del sismo”

Después de mi columna del 11 de octubre, padres y autoridades de esta escuela se comunicaron para expresar que los testimonios vertidos en ella no contaban la realidad y que las actividades en esa institución se desarrollan con normalidad. El colegio ha ofrecido un comunicado que puede consultarse en su página de Facebook.

