Del "gasolinazo" al ¿"telefonazo"?

El 1 de enero de 2018 es la fecha en la que comenzará a regir una nueva fórmula de las tarifas de interconexión entre las empresas de telefonía y el Agente Económico Preponderante (AEP) del sector —América Móvil— o el regreso a la tarifa cero que se implementó desde hace tres años. La tarifa de interconexión es el pago que hacían las telefónicas por terminar las llamadas de sus usuarios en la red de un competidor.

La medida afectó fundamentalmente a AMóvil, ya que como AEP con 65 por ciento de las líneas móviles y 63.1 de las fijas, no podía cobrar por las llamadas de los usuarios de AT&T, Axtel o Telefónica Movistar cuando terminaban en su red. Como recordarán, en agosto la empresa que dirige Daniel Hajj se amparó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar esa tarifa cero. En su momento el Poder Judicial aceptó que la decisión sobre la interconexión no correspondía al Congreso, sino al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y le dio plazo hasta diciembre para tomar una decisión sobre tarifa cero si o no.

La decisión del IFT no es menor y afecta a cada uno de los mexicanos que usamos celulares e incluso a los grandes números macroeconómicos (como la inflación).

Según el informe “Las telecomunicaciones a 3½ años de la reforma constitucional en México” del propio IFT, los precios de las telecomunicaciones cayeron 13 por ciento y en telefonía móvil los precios bajaron 43 por ciento. A menor precio mayor volumen y la cantidad de celulares con internet pasó de 27.4 a 74.5 millones.

La semana pasada, el CIDE, junto con el especialista en leyes de competencia y regulación Marin Cave, del Imperial Business School, presentaron un análisis más fino y pusieron el foco en pobreza y telefonía. Según su reporte, el decil uno (que agrupa a los más pobres) ahorró 2 por ciento de sus ingresos gracias a la baja de tarifas celulares. Tan poderoso es este monto que equivaldría a las transferencias del Programa de Pensión de Adultos Mayores de la Sedesol.

En los últimos días, el IFT recibió a cada uno de los competidores de Telcel, así como a la propia Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), para conocer su postura frente a la decisión de una nueva tarifa de interconexión o de regresar al modelo de tarifa cero.

Muchos de ellos le recordaron al comisionado Gabriel Contreras que 98 por ciento de los litigios del sector se debieron siempre a temas de interconexión con AMóvil.

“El IFT tiene la oportunidad histórica de continuar con los éxitos que ha traído la reforma”, dice Cristina Ruiz, vicepresidente adjunta de Asuntos Externos de AT&T en México.

¿Recuerdan las revueltas de enero por el aumento de la gasolina? ¿Qué pasaría ante el anuncio de un aumento en las tarifas de celulares con 112.8 millones de líneas móviles activas en el país?

