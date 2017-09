¿Faltan donaciones o le alcanzan los recursos al Estado?

Ayer Presidencia lanzó un tuit solicitando que donemos casas de campaña, colchonetas, catres, cuentos infantiles, cobijas, cuerdas y lápices de colores para los afectados por los sismos.

Entonces me surgió (como bautizó Carlos Puig su columna) la duda razonable de ¿si piden es porque no les alcanza para soportar esta crisis?

Mandé a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público algunas preguntas (que edité un poco por su extensión):

1. ¿Se modificará el Presupuesto 2018?

Sí, existe la posibilidad de ajustar el Paquete Económico 2018 y otorgar mayores recursos al Fonden; de hecho, el artículo 42 de la LFPyRH faculta al Congreso para implementar dichos cambios. Es importante señalar que el andamiaje legal y presupuestal es sólido, lo que permitirá hacer frente a las contingencias.

Con esto podemos pensar que sí le alcanza al gobierno…

2. El Fonden y el Bono Catastrófico ¿alcanzan para toda la reconstrucción?

Para evaluar la capacidad del Fonden y el Bono Catastrófico es necesario contar con el censo de avalúo de daños en las zonas afectadas; posteriormente, establecer los mecanismos con los que, potencialmente, se podrían cubrir los daños y apoyar a la población afectada. A la fecha, i) El Bono Catastrófico cuenta con 150 mdd para sismos; y, ii) Fonden con 9 mil mdp en 2017 y 6 mil 644 mdp en 2018.

México cuenta con el marco legal y presupuestal para trabajar conjuntamente con el Congreso y analizar si se requieren recursos adicionales para el Fonden.

...pero entonces aún no sabemos si alcanza…

¿Habrá apoyo Federal etiquetado para el sismo a los estados de Chiapas, Oaxaca y Morelos?

Una vez realizado el censo de avalúo, se evaluará la necesidad de ajustar el PEF y re-direccionar recursos. Se está trabajando en la elaboración de un programa para apoyar la reconstrucción de los estados afectados, principalmente apoyo en la vivienda. La población afectada tendrá acceso al Programa de Empleo Temporal para autoconstrucción, lo que les permitirá tener un apoyo económico adicional.

Hay expresiones de los grupos parlamentarios, en particular del PRI, que buscan apoyar con recursos para la reconstrucción. El etiquetado de programas nuevos enfocados en la reconstrucción y apoyo a los afectados, así como el redireccionamiento de los recursos del Paquete Económico 2018, es facultad de la Cámara de Diputados.

… con tanto verbo en potencial podemos creer que aún no tenemos claros los montos concretos que se necesitarán ni para qué insumos.

No, esta columna no es una apología para que no sigamos donando, celebro la generosidad cívica, era solo saber si estamos financieramente parados en ‘suelo sólido’.

barbara.anderson@milenio.com

Twitter: @ba_anderson