Cuando EU regresó un millón de mexicanos

La revista estadunidense Ozy publicó una investigación de Katherine Lanpher que me pareció una joya: la historia de la expulsión masiva de mexicanos en los años 30.

En esa década el gobierno de EU, preocupado por la economía y el desempleo tras la Gran Depresión, encuentra un perfecto chivo expiatorio en la activa comunidad mexicana y mexicana-estadunidense. Con una campaña veloz que comenzó con Herbert Hoover, se enviaron casi un millón de paisanos al sur de la frontera, en la llamada Campaña de Repatriación. La razón les sonará familiar: conservar los empleos para los ciudadanos estadunidenses.

En el reportaje, Francisco Balderrama, profesor de historia estadunidense de la Universidad Estatal de California, afirma que 60 por ciento de los repatriados eran en realidad ciudadanos estadunidenses. “Se convirtió en una cacería”, dice Balderrama.

Si bien había redadas públicas en vecindarios mexicanos, 90 por ciento del esfuerzo fue del sector privado, que hasta ofrecía a sus empleados mexicano-estadunidenses boletos de tren a la frontera. Y lograron que las indemnizaciones a estos empleados fueran más bajas que para un estadunidense.

Buena parte de ese millón de repatriados eran hijos de migrantes que no hablaban español y que no habían tenido ningún contacto con su familia de este lado de la frontera. “Incluso los liberales como Franklin Roosevelt no hicieron nada para detener lo que esencialmente fueron deportaciones inconstitucionales. Y debido a que no había una orden federal o una ley del Congreso”, agrega Balderrama, coautor del libro Decade of Betrayal: Mexican Repatriation in the 1930’s.

Hace ya más de 80 años, en California (rescata el libro), los mexicanos eran vistos como “los otros”, como “los criminales” y los discursos de Hoover o de Roosevelt resaltaban algo que hoy nos suena tan actual como ‘necesitamos empleos reales para estadunidenses reales’.

El odio y la discriminación a los mexicanos luego dio paso (por la necesidad) al Programa Bracero, que se implementó en 1942. Aunque mientras entraban paisanos con permisos de trabajo temporal para cubrir los huecos de los estadunidenses que se enrolaron para la Segunda Guerra Mundial, la discriminación cambió de nacionalidad y 120 mil japoneses radicados en EU fueron recluidos en campos de concentración de la costa oeste.

La propuesta del muro de Donald Trump y su discurso de los ‘bad hombres’ son un revival con los mismos argumentos y hasta el mismo lenguaje.

En la historia, las experiencias pasadas son una enfermedad con muy poca capacidad de contagio.

