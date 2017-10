Colegio Edron: los misterios después del sismo

Mientras todos los ojos están sobre el colegio Enrique Rébsamen y las irregularidades que lo llevaron al colapso, a unos kilómetros de ahí, en el colegio británico The Edron Academy reina la incertidumbre. Desde el 19-S está cerrado, con serias afectaciones edilicias y sin claridad cómo seguirá el año lectivo de sus más de 800 alumnos.

“Está muy mal la estructura. Como buena A.C., debería hacer público el dictamen postsismo, algo que no han hecho”, explica el papá de una alumna de preparatoria que pidió mantener su anonimato. Nadie quiere hablar on the record de lo que pasó en el Edron: ni los padres ni las autoridades. Algunos armaron un chat en WhatsApp, donde buscan soluciones a sus dudas. Hasta ahora solamente han recibido mails del director —Eamonn Mullally— sin muchos detalles concretos y el Consejo del colegio aún no emite un dictamen.

Los padres están en ascuas: han avisado sobre el reinicio de clases para el próximo 16 de octubre en distintos espacios por plantel —algunos en el Club Japonés, otros en el Colegio Seltik—, mientras que kinder, secundaria y preparatoria regresarán a otros espacios dentro del Edron, pero sin haber demostrado antes los resultados de la auditoría física del inmueble. La desconfianza ha puesto a muchos a dudar en mandarlos ante tanta opacidad o de plano buscar otras escuelas adonde cambiar a sus hijos.

“La mitad del colegio se cayó y de milagro no hubo muertos”, dice la mamá de una alumna de preparatoria que está buscando alternativas en esa zona del sur de la ciudad.

No es un colegio más: es uno de los más caros donde por año se pagan hasta 132 mil pesos, por 10 meses de colegiatura e inscripción.

“A la hora del sismo, el kínder estaba casi todo afuera. Subí por mi hijo, bajamos las escaleras y fuimos al área de seguridad. Pero estábamos a 5 metros del edificio que se balanceaba y los policías cerraron las puertas para que no salieran los niños. Una vez que terminó el temblor nos dejaron salir, pero ya no regresamos ni por las mochilas”, contaba otro padre.

“Hemos reclamado mil veces para que entreguen los resultados de la auditoría de la obra y los dictámenes estructurales, y nada”, agrega la mamá de secundaria.

Busqué a Ernesto Piedras, presidente del Consejo para aclarar estas versiones y me confirmó que no han salido a dar información hasta tener un panorama completo, a pesar de que ya pasaron 22 días desde el sismo.

Las dudas sobre cómo debe ser el transparente funcionamiento de una institucion educativa de este prestigio ocupan el lugar que deja el silencio de sus autoridades y de la SEP.

