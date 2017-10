Canada Building: nada por aquí, nada por allá

Hace tres años la empresa constructora Canadá Building terminó tres torres de departamentos en la colonia Portales de CdMx. Uno de sus argumentos de venta era la seguridad ni más ni menos que sísmica.

En el terremoto del 19 de septiembre fue uno de esos tres edificios el que se derrumbó (Residencial San José) y dentro de él murieron dos personas. Tenía nueve meses de hacerse inaugurado y los 24 departamentos quedaron hechos polvo.

“Mi gente de servicio al consumidor no ha encontrado ni a la empresa ni a sus responsables. Fueron al domicilio registrado por la constructora y es una bodega donde no hay nada”, me decía Rogelio Cerda Pérez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Canada Building Systems SA de CV tenía su domicilio fiscal en Calzada de Tlalpan 965-A (colonia Niños Héroes de Chapultepec). La sociedad se registró ante el notario público 89 del Distrito Federal, Gerardo Correa Etchegaray, el 8 de febrero de 2010. Los socios —tan desaparecidos como Mónica García, directora de la escuela Enrique Rébsamen— son José Arturo Ceballos Gallardo y José Ernesto Ceballos Sobrino, mientras que su representante legal al momento de la fundación era Rosa Silvestre Aguilar Sánchez.

El director responsable de obra (que, como comentáramos en esta columna el miércoles, tiene también responsabilidad penal ante un hecho como este) es el ingeniero Juan Duay Huerta.

“Estamos ahora pidiendo apoyo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y no quiero tener ningún titubeo: el que esté mal se enfrentará a la ley”, agrega Cerda Pérez.

Esta investigación comenzó justamente por la denuncia del propietario de uno de los departamentos colapsados, y ya se han sumado 12 más. Si se logran conseguir las denuncias de al menos 30 afectados por la misma empresa se puede hacer una “queja o acción colectiva”, una figura poco usada en México, pero que la Profeco quiere impulsar a partir de este caso.

“La Ley Federal de Defensa al Consumidor garantiza que cualquier daño estructural a edificios o casas tiene una garantía de cinco años y de un año a daños no estructurales”, agrega el procurador.

La Profeco promete revisar los planos autorizados por la autoridad local (la Seduvi), donde se especifican desde el tipo de material y la estructura y comparándola con la información de Protección Civil y el apoyo de las Facultades de Ingeniería del Politécnico Nacional y de la UNAM, para hacer las revisiones en cada caso.

La corrupción y la impunidad matan… no los sismos.

