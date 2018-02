Bajarán las tarifas eléctricas (para 2020)

"Si llevamos a cabo esta reforma (energética) bajará el precio de la luz y del gas (…) con la reforma propuesta, habrá una mayor oferta de electricidad y a menor costo para beneficio de los usuarios, incluyendo los hogares y las micro, pequeñas y medianas empresas”, dijo el presidente Enrique Peña Nieto el 12 de agosto de 2013, cuando presentó este proyecto completo.

Si bien es cierto que se trata de una reforma constitucional amplia, que incluye el ingreso de inversión privada en todos los flancos energéticos (petróleo, gas, electricidad, gasolinas), siempre la promesa, el ‘mascarón de proa’ de ésta enorme cantidad de cambios ‘era la baja de tarifas’. Los spot de propaganda reflejaban diálogos costumbristas de familias, parejas, empresarios, profesionales que explicaban que a más inversión, tarifas más bajas y más empleo (como 500 mil).

El caso es que no le tocará a la actual dirigencia dar por cumplida esta promesa. “Sería entre 2019 y 2020 cuando empecemos a ver regionalmente la disminución en las tarifas eléctricas. Es un proceso en el cual vamos a empezar a ver nuevas tecnologías en la generación eléctrica. Se dieron las tres primeras subastas, ya tenemos más de 68 proyectos que van a empezar entre finales de 2018 y principios de 2020, en la medida en que el portafolio de generación se vaya haciendo más renovable, con tecnologías de punta, con gas y con otros elementos de transmisión y de distribución, vamos empezar a ver tarifas cada vez más competitivas”, me confirma Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Y no solo importa el cuándo —incluso para gestionar las expectativas que llevan cinco años al vuelo— sino el cuánto. “Si comparamos una planta actual de la CFE con otra, más o menos hoy el costo de generación es de 60 dólares por megawatt-hora (MWh) y con el caso de las nuevas tecnologías que se incorporan bajaría a 20 dólares”, agrega García Alcocer.

No, no haga cuentas. Esa disminución de 66 por ciento no es directa a su recibo, sino “que será gradual, poco a poco, a medida que se reemplace la tecnología obsoleta”, agrega el funcionario de la CRE. Hay muchos costos atados a esa baja en la producción de energía eléctrica, como terminar con todo el proceso de reconfigurazión de las plantas actuales para que utilicen gas natural, el final de obra de las plantas que se están construyendo con capital privado y la terminación de una red de gasoductos nueva.

Recuerdo una conferencia de The Economist en México, a finales de 2014, cuando Enrique Ochoa, entonces director general de CFE, decía que en dos años —es decir, en 2016— este proceso de modernización iba a estar casi listo y con ello la promesa de baja de tarifas.

Aquí seguimos, con los bolsillos esperando a que la realidad se acerque a las expectativas que se generaron.

