Altán: llegó la hora de hacer negocio

Recién a fin de año sabré exactamente las perspectivas comerciales que tendremos para los próximos 20 años”, cuenta de paso por México Eugenio Galdón, vicepresidente ejecutivo de Altán Redes.

Una meta de este viaje es participar en una convención interna en la empresa que opera la Red Compartida, que tiene una clara misión: pasar de ser una empresa de infraestructura a una de servicio al cliente. Si bien el 21 de marzo se levantó el switch de esta red mayorista en un evento con la presencia del Presidente de la República, lo cierto es que Altán ahora está en una fase comercial, buscando ofrecer sus servicios a los demás operadores de telecomunicaciones.

Con la red disponible (que alcanza a 40 millones de mexicanos), las negociaciones ya comenzaron; hay pruebas, hay pilotos en marcha, pero por sobre todas las cosas hay estricta confidencialidad. “Es un tema muy nuevo, de poder contar con un operador mayorista neutral y, por lo tanto, tenemos el mandato de la confidencialidad de los datos de los potenciales clientes y, por supuesto, de los contratos con ellos. Es un privilegio que tenemos”, abunda Galdón. Lo cierto es que una vez concluidas las negociaciones y acordadas las condiciones económicas con los clientes, tampoco será información pública, excepto para los demás clientes de Altán Redes que sí pueden revisar los contratos nuevos e incluso —si es mejor la oferta— pueden negociar el cambio. “Este es un formato innovador y la intención es evitar que otro operador lo bloquee a un cliente potencial”, explica Galdón.

No solo el foco será en la venta a clientes directos (operadores), sino en los finales. Uno de los servicios de Altán es investigación de mercados que entregan a potenciales usuarios sobre necesidades de la gente o las empresas. Eso sí: la nueva etapa de Altán Redes no significa que el tamaño de la empresa se duplique con una nueva área comercial. “Somos una Red Compartida y por lo tanto creemos en la economía colaborativa; tenemos decenas de business partners, pero que no necesitan formar parte de la estructura”, dice Galdón.

Hace unas semanas entregaron a Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) la constancia de que la red ya cubre 32.2 por ciento de la población, una meta que alcanzaron a través de la construcción de 2 mil 700 estaciones base y el despliegue de 8 mil kilómetros de fibra óptica, entre otras innovaciones en infraestructura, como la iluminación de red oscura de otras compañías.

En 2023/24 estará 100 por ciento terminada, pero “yo estaré feliz cuando dentro de unos años haya 20 millones de mexicanos efectivamente usando esta red”, concluye Eugenio Galdón.

