Regreso a engordar

El regreso a clases es el regreso a los recreos de comida basura, la SEP en su endémica demagogia en el cuidado de la educación del “futuro de México” les da gusto a los mercenarios comerciantes de comida basura y los deja vender sus infra productos en las escuelas. La incongruencia llega a tal grado que la Secretaria de Salud hace una campaña en contra de estos alimentos, que incluyen a nuestra grasienta comida nacional, y la SEP les abre la puerta como si fueran parte del desarrollo cognitivo de la infancia. La industria culpa a la falta de ejercicio, a las cantidades, para eso tiene sobornados a un ejército de nutriólogos que les proporcionan argumentos. Los nutriólogos, que no son médicos, son una licenciatura como ser psicólogo, la otra rama de la sub-ciencia, se empecinan en decir que no se “estigmaticen alimentos, que una dieta variada etc”. La industria está llegando a extremos criminales en sus ingredientes y sistemas de producción, la prueba está en la obesidad y la diabetes, en las decenas de enfermedades consecuencia de esos productos dañinos, no son alimentos, son insanos atentados contra la salud. El gobierno de la Ciudad de México, en lugar de multar a Bimbo por la basura que produce y que tiene enfermos a los niños, ningún producto de ellos es saludable, les da millones de pesos para su Museo del Niño, que no es museo, en realidad es un parque de diversiones y un hipócrita escaparate para lavar su imagen. ¿Cuándo la SEP va a ser responsable y admitir que además de su pésima gestión, tiene a las escuelas como mercado cautivo de la industria de la comida basura? ¿Cuándo van a actuar? O ¿qué los maestros los tienen chantajeados también con eso? Si expulsan a los refrescos, las papas, los pastelitos y, además a los ambulantes que venden chicharrones, infra comida frita y cigarros ¿van a irse a huelga los sindicatos de maestros? La campaña de Salud debería iniciar en las escuelas, los niños son muy vulnerables, deberían incluir una clase de higiene y salud, para que les digan abiertamente que no coman basura, que esos productos únicamente aportan grasa, azúcares, colorantes, aditivos y químicos, que se ha demostrado que causan enfermedades graves y que son un problema de salud pública. La industria es tan corrupta que utilizan ingredientes que están prohibidos en otros países, los usan aquí porque se los permiten. Las calorías de esos productos no las pueden quemar ni corriendo en un maratón, esas cantidades de grasa y azúcar simplemente se acumulan. Los productos de dieta son igual de dañinos, los endulzantes artificiales son veneno para la salud, las grasas light son calorías vacías, que lo consuma un adulto ignorante es distinto a que un niño en desarrollo se alimente de calorías que no lo nutren. Las escuelas están en manos de los sindicatos de maestros, ambulantes y de la industria alimentaria, el panorama para el “futuro de México” es terrible, gracias a la SEP.

www.avelinalesper.com