Derecho o deber

A los débiles se les niegan sus derechos, reclamarlos o ejercerlos es imposible, muchas veces su propia condición se los impide, es el caso de los animales. La autodefensa de un animal, el que sea, por su propia integridad y la de su familia es muy limitada y en la mayoría de los casos parte de una total inferioridad o indefensión. El león o el tigre, aunque sean más fuertes que el cazador, no tienen oportunidad frente a las armas. El resto de la fauna está a expensas de la fuerza de la población depredadora que son los seres humanos, que los animales ejerzan su elemental derecho a la vida y a la tranquilidad de su reproducción es una obligación nuestra, es un deber ético. Los seres vivos tienen derecho a la vida, es simple, la vida misma es la otorgación de ese derecho, estar aquí y ahora es la garantía del respeto a la existencia. Eso implica que no tenemos ningún poder sobre la vida de otro ser únicamente porque lo deseamos. Tenemos el deber ético de respetar esa existencia, de no ultrajarla, dañarla o matarla. La parafernalia cursi de una corrida de toros no justifica el asesinato de un toro y muchos menos la celebración de su muerte como un triunfo de la brutalidad de la masa que pide espectáculo. Diversión, comida, desquite, trofeos, ostentación, la violencia en contra de los animales es la constante arrogancia de un depredador. Pretender que los animales existen para la satisfacción de nuestros apetitos es una falacia que nos ha convertido en pervertidores sociales. La vida de un toro, un perro, un caballo no está a disposición del juego, de la diversión, la crueldad jamás tendrá argumentos. La educación escolar debería incluir una materia que enseñara a los niños a respetar a los animales, a todos, que amarlos no es una excentricidad o un capricho, que es parte de nuestra educación sentimental y humanista. La sociedad está enferma de odio y desidia, de la arrogancia de creer en el dogma de una superioridad metafísica que nos da la prerrogativa de matar y herir, de abusar y explotar porque así lo indica un dios o una tradición. No son nuestros ni somos superiores a ellos, no existe una tesis científica o filosófica que pueda sustentar la posición del ser humano como dueño de la vida animal, es un dogma que se ha impuesto por la conveniencia del depredador, por la ley del dictador. Los seres humanos somos animales, nuestra especie tiene coincidencias y diferencias con las otras especies, eso no nos hace superiores. El abuso a la vida animal está acabando con el clima, la naturaleza, las especies, y lo más grave: nos hace peores de lo que somos, nos degrada. El daño es tal que nos estamos dirigiendo al abismo, estamos imponiendo una destrucción masiva de consecuencias visibles ahora mismo. La ética se aplica a cada uno de los actos de nuestra conducta, por ética y por el privilegio de ser justos y compasivos actuemos deteniendo la depredación que hemos convertido en tradición.

www.avelinalesper.com