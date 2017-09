Dónde están los artistas VIP

El arte contemporáneo VIP, (video, instalación, performance) deposita todos sus recursos creativos en su "crítica social", lo que hagan es por un fin altruista, convirtiendo al arte en una ONG. El otro recurso es ser actuales, hablar de lo que pasa ahora mismo, en este minuto.

Como bandera de estas obras inventaron el artivism, que es una mezcla de arte y activismo.

Con estos antecedentes, es incomprensible que estemos viviendo una autocracia mundial y un abuso racista desde el nuevo gobierno semi dictatorial americano y que los artistas activistas, artivistas, ni hacen, ni dicen y ni se aparecen, tienen tema para rato: misoginia, racismo, supremacismo blanco, desprecio a la cultura, insultos gratuitos, mentiras públicas, violación a los derechos humanos, es un caleidoscopio del horror y los artivistas VIP escondidos y callados.

Están demostrando que al final son parte del sistema, que es fácil criticar sin consecuencias y cuando surge un poder verdaderamente autoritario se asustan. La democracia se desmorona, la ignorancia y la violencia toman el poder, y las mismas artistas que para protestar por la marginación del rol femenino ponían botes de limpiadores en el museo y tendían su ropa interior, ahora se quedan en silencio. Los cientos de artistas que hacían obras sobre cualquier tema de noticiero, las galerías que se jactaban de sus exposiciones con obras de contenido social, ¿en dónde están sus exposiciones, qué pasó con su activismo? Pues que la nueva política de impuestos americana les va a beneficiar a los galeristas, que las subastas van a tener menos regulaciones, y que aunque cancelen, como lo están haciendo, las ayudas al arte, la reducción de impuestos va a favorecer el negocio. So, is money!!, no es arte, es negocio, es la elemental y siempre omnipotente voz del dinero. La pasividad es evidente, las protestas se reducen a letreros en páginas de Facebook, tímidas declaraciones sin repercusión por su falta de fuerza. Es momento para ejercer la supuesta libertad que tanto han clamado para el arte y en cambio se esconden, esto es relevante por la insistencia en sus búsquedas y en afirmar que centran el trabajo del arte en ser críticos. El tiempo y el momento los están rebasando y los está poniendo en evidencia, el verdadero interés de estos artistas es el mercado, y cualquier acción que los convierta en presencias incómodas para el sistema, afectará a su cotización. El refugio de atacar lo políticamente correcto les permite seguir con su farsa de ser críticos y los deja acotados dentro de un territorio que no represente un peligro. La trampa es denunciar lo que está lejos y hacerse los que no ven su inmediata realidad: los refugiados sirios, los presos políticos y los derechos humanos en China, lo que sea que les evite la controversia. Esta época tiene el arte VIP que merece, igual de mentiroso y farsante que el gobierno populista de ultraderecha del país más poderoso del mundo, que además es el que rige el mercado del arte y por supuesto su estética.

www.avelinalesper.com