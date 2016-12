¿Qué hacemos con las emociones? ¿Ocultarlas, fingirlas, drogarlas con ansiolíticos o dejarnos arrastrar por su anárquico e impredecible apetito? Nos definen y nos deforman, se apoderan de algo que no les pertenece: el tiempo de ser y estar. La razón es un gobierno que no siempre rige, Goya lo dijo cruelmente con su autorretrato aplastado por el sueño, torturado por monstros; y la razón dormida, distraída, anestesiada o simplemente encarcelada por los sentimientos. El arte es puerta, ventana y caverna, se siente, se vive, desde la creación o la contemplación, pero la obra que no conserva un equilibrio es, como la vida, un capricho de lo que no piensa. Crear y sentir, es crear y pensar, los recuerdos trágicos de Primo Levy, la gama de grises del Guernica de Picasso, no existirían sin el dominio de la razón sobre lo que se vive, sobre esa urgencia de que la emoción no se pierda y perdure. El reto: el efímero tránsito de una sensación que debe ser plasmada, explicada y perpetuada en una visión estética que la traspase y la haga algo más que un hueco de la no razón. La obra no es posible desde la frialdad de la intelectualización, hay un intercambio, un detonador que obliga a involucrarse, sin este visceral punto de partida la obra miente y no palpita, nace muerta. El contraste está en las obras que son terapia y esgrimen su valor como descarga sociológica que no aporta a su resolución o a su presencia; el arte no es el diván de un psiquiatra que deba soportar la filias y fobias de alguien sin talento o asunto en la creación. La presencia de la emoción impone un compromiso, el arte como las relaciones, exige de entrega para consumarse. Mentir en el amor o en el sexo, es como en la creación, únicamente convence al mentiroso, porque lo que no se siente, no se inventa. El gozo, el dolor, el fastidio, el cansancio, la selectiva obsesión de la memoria, están presentes en las obras, pero no son la obra, si alguien siente apego por su colección de memorabilia personal, no la puede denominar arte, el afecto anecdótico no es una cualidad artística. Lo que perseguimos o no queremos es un detonador que lleva a un argumento, es una excusa que la razón no proporciona y sin embargo controla y desarrolla. El valor personal y subjetivo de los sentimientos adquiere en la obra un lenguaje y el espectador intuye lo que el artista dice. La música creó un lenguaje capaz de transportarnos en su cauda, dejarnos postrados por lo que tenemos dentro o hacernos vomitar con violencia lo que ocultábamos, hasta que la sobre intelectualización la redujo al ruido de la académica mendicidad creativa. La poesía ha sido castigada como desahogo chantajista, masaje de la mediocridad sensiblera. El espectador de apetitos inmediatos, que si “siente algo” cree que es arte lo expuesto, un cuartito cubierto con focos o una cubeta de suciedad. Sentir es virtuoso si nos da luz sobre lo que somos; la razón es un guía paciente, enseña y conduce, y nos deja saber ser espectadores de lo que vivimos.

