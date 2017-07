Andando yo consciente, ríase la gente

A lo mejor resulta que somos una sociedad hecha para el claustro. De pronto parece que nos contenta tener que habérnosla sólo con nuestra conciencia y quedamos tranquilos si ésta nos dice cuando obramos bien; así, poco importa lo que digan los demás. Curiosamente, esa peculiar conciencia individual es inútil para alertarnos cuando hacemos mal.

Para comprobar si esto se sostiene usemos un tema placentero (a veces) pero anodino: el futbol. ¿Importa si la Selección mexicana pierde los partidos importantes? Parece que no, la evaluación definitiva de quienes intervienen directamente en los resultados adversos termina al momento en que declaran que su conciencia está tranquila, tanto que ni siquiera entienden la necesidad del público por recibir explicaciones: del entrenador a los jugadores hasta los directivos, encuentran la paz asidos a la certeza de que cada uno hizo lo que pudo. Llegan al extremo de la apertura cuando señalan a la perversa mala suerte y a la malhadada puntería; cuánta honestidad (según ellos), a pesar de que las preguntas sin respuesta llenen varios tomos: ¿por qué pervertir las nociones básicas del juego? La especialidad en las posiciones que ocupan los jugadores y poder reconocerse en el campo sin necesidad de voltearse a ver (juego en equipo). ¿Por qué convocar futbolistas que pasan por un mal momento y hacer a un lado a los que ganan campeonatos? ¿Corrupción también en el fut?

Los responsables de rendir cuentas, metidos en su respectiva celda, en orgía moral con su conciencia, se sienten ajenos a lo que pasó. Argumento que quizá aplique para otros asuntos. El gobierno del estado, en uno de sus partidos más visibles del sexenio, decidió modificar la alineación: cambio en el equipo del agua, salen la defensa y la media (CEA y SEMADET) y entra la UNOPS (Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), un refuerzo extranjero para marcar la diferencia; y lo de extranjero es sólo descriptivo, no valorativo: bienvenidos de donde vengan las mujeres y los hombres que quieran colaborar con nuestras comunidades.

Estupenda idea sumar artes nuevas con las que por acá. Estupenda propuesta basar la decisión respecto al usufructo del agua del río Verde en datos, en evidencias objetivas y en las proyecciones a futuro de ambas. Estupendo que el gobernador explicite el mecanismo del que se valdría para normar su criterio. Nomás que a la hora de que el refuerzo saltó a la cancha no lució cómodo en la posición que le asignaron; quiso razonar sus movimientos, pero en casi todos los toques el balón se le escurrió por la banda. Pero consiguió colarse al corredor del área y centró con el deseo de que alguien hiciera el clásico pasecito a la red [siempre quise escribir esto]. El gobernador, luego de recorrer casi toda la cancha, se hizo cargo y con sólido golpe de conciencia asumió las consecuencias de su remate; la crónica de Agustín del Castillo: “salvar Temacapulín ya no es una variable asequible, esta batalla no la perdieron solos, la perdimos juntos, y de no poder cumplirles, lo lamento, créanme […] no los voy a poner en riesgo, confío en que entenderán.”

Y luego, cada uno al refugio de su conciencia, a la acumulación de celdas monacales que llamamos sociedad. Lo malo con el tema del agua es que el resultado no se puede reducir a un marcador y que las dudas por despejar tienen que ver con el porvenir de millones, con el medio ambiente, con la justicia y con el equilibrio de las relaciones políticas y sociales. ¿Estuvo bien que el gobernador rematara a la portería sin que el resto del equipo de gobernantes y expertos hubiera conocido y dado su opinión sobre el estudio de la UNOPS? Sí, tomó una decisión difícil y de forma novedosa, quizá elevar la cortina de El Zapotillo es imprescindible, en unos años sabremos; lo que hoy podemos asegurar es que la buena conciencia de los individuos significa bien poco cuando no se juega en común, lo que de por sí es un efecto deseable, siempre.

agustino20@gmail.com