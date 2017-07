Mientras, una versión

En un artículo de 2013, Luis González de Alba contó cómo en Turquía la presión social impidió que un área verde desapareciera, la plaza Gezi, “una de las pocas que restan en Constantinopla (los turcos la llaman Istambul)”. Ante el empuje de los manifestantes, el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, canceló el proyecto inmobiliario, un centro comercial; escribió González de Alba: “Parecía resuelto”. “Pero no”. Encarrerados, aún sin levantar sus campamentos alrededor de la plaza, los protestantes quisieron aprovechar el vuelo de su éxito y consideraron que correspondía exigir la renuncia de Erdogan, que no sucedió; Luis sugirió que los inconformes parecían guiados por los mexicanos “CGH [Consejo General de Huelga] y el Mosh”, y remató su texto: “Suena muy conocido: no saben cuando ya ganaron”.

Sí, luce familiar: animarse a tomar la calle para alzar la voz y, luego de la primera impresión, pasado el susto, considerar que no hay quien nos detenga y que podemos, con voluntad y en multitud, controlar lo que nos propongamos; esta actitud supone desestimar el entorno en el que se desarrollan el conflicto en cuestión y el veleidoso enojo social contenido. Pero, inmersos en el laberinto que es cualquier comunidad, y en una con escaso capital social, ¿es factible saber cuando ya ganamos? En qué momento se vuelve pertinente la conseja: seamos realistas, pidamos lo imposible.

El jueves anterior el trabajo conjunto de los tres Poderes del estado, de organismos empresariales, de la sociedad civil y de universidades para edificar el Sistema Estatal Anticorrupción llegó a uno de los puertos estipulados: aprobar una segunda reforma a la Constitución de Jalisco (falta que la mayoría de los municipios la valide); desde enero este grupo, nombrado Comisión Interinstitucional por el gobernador, sesionó varias veces para debatir y vestir de consenso a la tal reforma; el resultado fue muy bueno, también el proceso. Y tocó el turno del Legislativo, que renombró al conglomerado, porque a su vez añadió una comisión interna creada para liderar el trance, Mesa de Gobernanza.

Con el apremio de no rebasar la fecha estipulada por el orden nacional, 18 de julio, apenas se discutieron, el martes, generalidades de los puntos centrales que la Comisión previa había señalado; quedó en manos de los redactores del Congreso enunciar los detalles que el jueves modificarían la Constitución ante el imperativo: erradicar la corrupción.

El jueves, los 38 diputados presentes aprobaron la muda; después, algunas y algunos de ellos tomaron la palabra para congratularse por lo alcanzado y por haber puesto en práctica la noción de parlamento abierto; Jalisco se exhibió de avanzada, dijeron. Acto seguido, los otros componentes de la Mesa de Gobernanza conocieron lo legislado, al menos de un vistazo rápido (son 138 cuartillas); no pocos se quedaron con la sensación agridulce del sí, se parece, aunque no es; se acercó, pero no es ideal. Esos otros convidados a la mesa de los diputados siguen en la revisión puntual de los detalles y en unos días mostrarán cada uno de los que alientan el sí, y también aquellos que soportan el: pero no.

Mientras, el desánimo que se percibe en quienes desde fuera del gobierno se involucraron y el sentimiento negativo que se refleja en la pregunta: por qué escatimar lo que ya se había dialogado, se antojan para pregonar una derrota… ¿será porque no sabemos cuando ganamos? Porque el proceso fue rico, con el Ejecutivo y con el Legislativo, los debates memorables y, con todo y lo que faltó, hubo ganancias no menores (por ejemplo, la autonomía de la Fiscalía General del estado); así, por lo pronto, se vislumbra al menos una lección: lo que necesitamos para llegar a ser una sociedad justa, libre, igualitaria, deliberante, no lo conseguiremos si insistimos en medirnos como en justa deportiva; no hemos ganado, pero tampoco perdimos.

Citas obtenidas en el sitio: sipse.com.

