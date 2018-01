No se juega tanto, así gasten todo

Por una fatalidad de las que suele imponer el sistema político, los ciudadanos, también las ciudadanas, escuchan y ven mensajes no dirigidos a ellos, de lo que se enteran sólo después de que terminan los dichosos mensajes, gracias a que rematan con algo como: “dirigido a militantes del partido…” el que sea. Quienes gustan de respetar las leyes y de las actitudes que de ellas deben emanar, se sienten molestos por haber sido forzados a enterarse de lo que no les atañe y comienzan a sudar frío, la sospecha de haber infringido alguna norma los mortifica: ¿vendrán las autoridades electorales a por mí, sin derecho a fianza, por inmiscuirme en la sacrosanta vida de las organizaciones políticas tuteladas por el INE, o viceversa? De acuerdo, casi lo mismo sucede con los anuncios de otros productos. Nótese que según la expresión anterior, lo electoral queda en el rango de producto, categoría que a su vez puede suponer la noción “úsese y tírese”, como en efecto pasa con los partidos, con el INE, los tribunales y con el resto del emporio de lo electoral, que por cierto genera tal derrama económica, para unos pocos, que ya está como para cotizar en la Bolsa (no des ideas, exclamarán varios); pero ya entrados en el símil, si de las mercaderías que adquirimos impelidos por la publicidad quedan los envoltorios para desechar, y nos los topamos en la calle, en el campo, en el mar, en calidad de basura, en los artículos electorales ¿el rol de envoltorio desechable lo desempeñan los ciudadanos? Rebasada la digresión, la diferencia es que con los productos que se afaman merced a la propaganda el acuerdo es viejo: unos tratan de vender algo, directamente, sin subterfugios como “publicidad dirigida a los aquejados de disfunción eréctil” (absténganse quienes gustan del desmenuzamiento psicoanalítico, no hay relación entre la mercadotecnia política y la disfunción eréctil… aunque, quizás debemos reconsiderar y luego agradecer la advertencia colocada al final de los spots, a lo mejor es profiláctica, no política-jurídica).

La artimaña para que las leyes parezcan respetadas no burla más que a las autoridades; la gente sabe y saben los partidos que están plenamente en búsqueda de colocar su imagen entre los consumidores-votantes; sin embargo, el retruécano legal sirve para medir la calidad de la legislación, de la política y la ética que entran en juego durante medio año, va montada en decenas de millones de spots, células del organismo que aquí llamamos democracia; a partir de ellos, reflejo del pacto constitucional que nos hace una nación, podemos evaluar la salud de la república: es un mero cumplir por encimita. El lado penumbroso de la vida cotidiana de casi 125 millones de personas, en el que están la inseguridad, la violencia, la pobreza, la injustica, los despojos, es una colección de datos marginales, si acaso muletilla para rellenar discursos de ocasión. El lado desde el que México brilla queda ajeno, aunque no inmune, al eufemístico, vacuo trance electoral; la cultura, la creatividad, la productividad, la fraternidad y, para ser actuales, la resiliencia, hacen lo suyo a pesar del sistema político y del subsistema económico (o al revés, si prefieren); nomás que ese brillo no alcanza para paliar las necesidades objetivas de la mayoría de la población, tampoco para resanar el encono y el rompimiento.

Como cualquier organismo, el de la democracia electoral en el país crea anticuerpos para expulsar sus amenazas, y desde temprano en esta competencia por los sufragios ya sentimos su acción: los buscadores de poder desestiman la crítica con el expediente de que es la hora de las propuestas; va una, pues: a los precandidatos, candidatos, frentes y partidos, no hay que tomarlos tan en serio, el proceso para llegar a la elección será menos arduo armados de sarcasmo y empeñados en el escepticismo. Prometan lo que prometan, gane quien gane, la enseñanza histórica es indeleble: en política, lo peor siempre está por venir.

