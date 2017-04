A las estatuas de marfil…

Juguemos a la confianza, a una de ésas que rayan en la irresponsabilidad. Supongamos que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe Álvarez Cibrián, nos convence con sus indicadores, por ejemplo, que el número de quejas en efecto da cuenta de su portentosa labor, o que las recomendaciones que ha emitido cambiaron el perfil de las autoridades en el estado, y ya persuadidos, exclamamos: es un ombudsman magnífico, la aritmética de su obra refleja convicción por los derechos humanos, por la justicia, por la verdad… es toda una ética.

La inocencia edénica llena de ligereza, es reconfortante, todo luce más fácil y la mente se ocupa con pensamientos provechosos, ajenos a la suspicacia y a la desgastante zozobra porque los demás nos tomen por tontos, por tontas. Pero hay una versión del candor que aliviana más, no el que simplemente nos sustrae de la mundanal realidad, sino el que va uncido a la seguridad en que los demás son meritorios de toda confianza, para efectos del juego propuesto, se enuncia de este modo: el titular de la CEDHJ es de fiar, no por el puesto que detenta, tampoco por sus amigos y sus referentes políticos, sino porque es él y por lo que cuenta que ha hecho.

Instalados en el juego, leeríamos de otro modo la nota que Milenio publicó el jueves sobre tres recomendaciones que la CEDHJ emitió “por la violación del derecho a la legalidad, seguridad jurídica, y del derecho de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, a la titular de SEMADET y a los alcaldes de Guadalajara y Tlaquepaque; los exhortó a coordinarse para evaluar el efecto ambiental de las actividades que hagan en esos municipios y a que la tal coordinación “tenga como eje principal el fomento de una mayor cobertura vegetal por encima de la habitacional”. Especialmente a la alcaldesa y al presidente municipal los urgió a “preservar el equilibrio ecológico, dotar de áreas de esparcimiento, y mejorar el medio ambiente urbano” y a crear observatorios para “el estudio, investigación, organización y difusión de sus ciudades”. Brotan lágrimas de la pura emoción: qué contundencia jurídica, cuánta ciencia; nada cuesta imaginar a los destinatarios, lívidos de vergüenza, pero puestos de inmediato, pala y presupuesto en mano, a la tarea de atender las recomendaciones del ombudsman que no encuentra ijar que resista su acicate, moral y técnico.

Ya, estamos a fondo en el juego, compramos el producto-milagro Álvarez Cibrián, con CEDHJ como excipiente; nomás que no dejan de acechar las canijas reticencias: cómo es que semejante ser de luz asegura, sin probar, que todos sus detractores están equivocados y que su solo interés es quedarse con su puesto, el de él; o sea, es un campeón de los derechos humanos, pero de los de aquellos que no le disputan algo, al resto le conculca la libertad de pensamiento y de expresión, ni siquiera le confiere la presunción de inocencia.

Y ayer rindió su informe número diez. Como los nueve previos, suma de actos administrativos; una muestra: el texto de presentación es el mismo que el de tres informes anteriores, idéntico. Lo bueno del acto fue que el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, indirectamente avaló a quienes desestiman el triunfalismo de Álvarez Cibrián, dijo al hablar de las y los desaparecidos: “Hay autoridades que no colaboraron con la CNDH… Jalisco y la Ciudad de México”. La violencia contra las mujeres no destaca para la Comisión local, a menos que aceptemos que los casi 31 millones del “monto de reparación del daño a las mujeres”, en una década, modifican favorablemente el ambiente (p. 209 del Informe 10); y en cuanto a los desparecidos, la reacción de Álvarez Cibrián ante lo dicho por González Pérez pinta la condición que padece la CEDHJ: “que cada quien asuma su responsabilidad”. Ni modo, con el ombudsman de Jalisco no se puede jugar a la inocencia, la realidad se superpone a todo intento de ficción bondadosa.

