Mirar y ser mirado

Resulta estéril pedir a una persona que trabaja en el servicio público que cuando hable de su trabajo, lo haga en el tono y con los argumentos que nosotros consideramos pertinentes. Por otro lado, lo que esa persona no debe hacer, es pedirnos que no contrastemos lo que nos cuenta, con nuestras expectativas, con nuestra experiencia. Entre eso dos espacios están colocados los informes de gobierno: uno, el de quien quiere hacer pasar su visión de las cosas como única e indiscutible y el otro, donde el resto atiende lo que escucha con todo género de prejuicios (bien fundados).

El jueves anterior, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, con motivo de su quinto informe de resultados, hizo un intento, tal vez inédito, por hacerse cargo del desencuentro entre la realidad que el gobernante delinea y la que sus gobernados soportan cotidianamente. De entrada, eligió pasar su mensaje en formato de plática; vestido con ropa casual, bien preparado para desenvolverse en un escenario (no parapetado tras un pódium), seguro del discurrir de su narración y conocedor de cada uno de los temas que tocaría. Luego, como conferencista profesional, alertó a su audiencia respecto a lo que le esperaba: su ensayo por romper la tradición, lo que no garantizaba, dijo, que no fuera aburrido (como suelen ser los informes). Para terminar la introducción de su discurso, intentó preparar a los espectadores respecto al tono del que se valdría, sugirió que no confundieran la pasión con la que hablaría sobre su trabajo, con triunfalismo.

El gobernador no consiguió que en los residuos de su acto en efecto quedara un aroma rancio de triunfalismo; con todo y que no tuvo empacho en compartir con los empresarios, con los trabajadores del campo, los méritos de los temas más luminosos de su informe: la creación de empleos y haber “despertado al gigante agroalimentario”. En cambio, por sobre los asuntos oscuros, macabros, pasó rápidamente, sin hacer el mismo truco que con los temas presumibles; no se dirigió, por ejemplo, a las víctimas, ni a sus deudos, de la condición insegura en la que vivimos. O sea, no se arriesgó a que la evaluación entera de un año más de su gestión la hicieran sus oyentes, con el mecanismo de poner frente a ellos la realidad entera, la que va de los blancos, que los hay, y no son pocos, que pasa por los grises y llega a los sombríos, que asimismo no son escasos. Al final, sus detractores no pueden cubrir los logros concretos de Aristóteles Sandoval con el expediente de sólo mirar los grandes problemas que padece Jalisco; pero él tampoco tiene poder suficiente para ocultar bajo el tapete de sus éxitos lo tanto, doloroso (violencia, desigualdad, pobreza), que pesa aún sobre muchas y muchos de sus gobernados.

Dado lo que exhibió el jueves, presencia y dominio de los quehaceres inherentes a su responsabilidad, sumado al buen diálogo que ha fomentado con la sociedad civil, con empresarios y con la academia, se pudo dar el lujo, me parece, de proponer el estado de cosas tal cual lo vivimos todos: complejo, poliédrico, peligroso, en el que, no obstante, una sociedad potente se da sus mañas para subsistir, para crear y para producir, pero también, asida a un presente que día a día la reta, que incluso abisma a tantos en la inseguridad alimentaria, esta misma sociedad se mantiene ajena a las amenazas por aquello que los gobernantes no terminan por encargarse a fondo, las materias en las que estamos incubando broncas mayúsculas para el próximo y el largo plazo: medio ambiente, justicia en general, justicia para las mujeres y los indígenas en particular, inequidad, crímenes, impunidad y un desarrollo urbano perverso.

En unos días, el 7 de febrero, la glosa ciudadana, que es iniciativa del gobernador, puede colocar los contrapesos. Corresponde a las y a los ciudadanos que participen echar los reflectores sobre los que no cupieron en el mensaje del jueves anterior y sobre su circunstancia.

agustino20@gmail.com