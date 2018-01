Muchos vehículos, pocas políticas de movilidad

Muchas de las ciudades del país están casi colapsadas, la cantidad de vehículos ha sobrepasado las infraestructuras de movilidad con las que se tenia pensado transitar por las principales calles y avenidas de México.

Según cifras oficiales de AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) en 2017 se vendieron poco más de un millón quinientas mil unidades. Las cuales fueron colocadas principalmente en las ciudades y municipios más grandes del país. Ocupando el primer lugar la ciudad de México.

El problema no consiste en la venta de autos, sino que no existe una chatarrización, ni una estrategia para que dejen de circular miles de vehículos que contaminan y ocupan un lugar en los ya contados espacios en la ciudades. Por lo que diario podemos ver como nuestros tiempos de traslado en nuestros autos se alarga, cuando incluso tenemos que recorrer distancias muy cortas. Aunado a esto, no existe una cultura vial como en otros estados de la Republica Mexicana, en donde se aplica el uno a uno, una simple cortesía que puede evitar muchas veces un gran congestionamiento, incluso muchas veces cuando toca la luz verde vemos muchos vehículos obstruyendo el paso por que los semáforos no están sincronizados.

Por otro lado la política del gobierno es fomentar el uso del transporte público o transporte alterno, el problema es que los robos a peatones, ciclistas, robo en transporte público, Metro y Metrobus y las famosas Peseras se ha incrementado dejando totalmente indefensos a los usuarios. Pero eso no es todo, también el robo a mano armada a los automovilistas prácticamente en toda la ciudad se ha vuelto cotidiano, sin que las autoridades puedan hacer nada.

¿Que sucederá?, no lo sabemos, lo que si recomendamos es que todos los delitos tienen que ser denunciados, así sea robo de autopartes, celulares, carteras o robo de autos, para que quede constancia de que el delito se cometió y entre en las estadísticas y de cierta manera poder presionar a las autoridades a hacer su trabajo.

Esperemos que el transporte público en México y las políticas de movilidad cambien por el bien del país y de la sociedad. Los mexicanos merecemos una mejor movilidad, convivencia y seguridad en las calles por el bien de todos.